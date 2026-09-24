Источники «Ведомостей»: Ирина Яровая может стать первым зампредом Госдумы

Источники «Ведомостей»: Ирина Яровая может стать первым зампредом ГосдумыВ «Единой России» обсуждают возможную ротацию в руководстве нижней палаты
Ирина Яровая рассматривается на пост первого вице-спикера нижней палаты – она может сменить в этом качестве Александра Жукова. Об этом «Ведомостям» рассказали трое собеседников в «Единой России». О возможных изменениях в руководстве фракции могут объявить уже в ближайшее время.
Яровая – депутат Госдумы с V созыва, состоит во фракции «Единая Россия». До этого она была депутатом заксобрания Камчатки от партии «Яблоко». В 2007 г. пришла в Госдуму от партии власти. Сначала занимала посты зампреда комитета по делам федерации и региональной политике, затем зампреда комитета по конституционному законодательству. В VI созыве Яровая возглавила комитет по безопасности и противодействию коррупции.
Последние два созыва она была вице-спикером Госдумы. Занимается вопросами безопасности, защиты исторической памяти и т. д. После начала спецоперации стала сопредседателем парламентской комиссии по расследованию деятельности лабораторий США на Украине, а после теракта в «Крокусе» возглавила созданную комиссию по миграционной политике.
Александр Жуков – депутат семи созывов: I, II, III, IV, VI, VII и VIII. С 2004 по 2011 г. он был зампредседателя правительства, в том числе когда премьером был Владимир Путин. Вернувшись в 2011 г. в Госдуму, Жуков стал первым вице-спикером нижней палаты и занимал этот пост три последних созыва. В VII и VIII созыве у председателя Госдумы Вячеслава Володина было двое первых заместителей – Жуков («Единая Россия») и Иван Мельников (КПРФ). Мельников может сохранить свой пост, говорят собеседники.
Посты заместителей председателя Госдумы в VIII созыве занимали Виктория Абрамченко, Алексей Гордеев, Шолбан Кара-оол, Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Петр Толстой (все – «Единая Россия»), Борис Чернышов (ЛДПР), Александр Бабаков («Справедливая Россия»), Владислав Даванков («Новые люди»). Собеседники «Ведомостей» говорят, что свои посты могут сохранить Абрамченко, Гордеев и Кузнецова.
Ранее «Ведомости» писали, что Толстой может возглавить комитет Госдумы по международным делам. Перемещения в рядах зампредов Госдумы не будет массовыми, говорил один из источников. Новыми вице-спикерами от «Единой России», вероятно, станут руководитель фракции в VIII созыве Владимир Васильев и вице-премьер Виталий Савельев – в случае перехода в нижнюю палату.
Что касается оппозиционных фракций, свои посты могут сохранить Бабаков и Даванков. Вместо Чернышова на пост вице-спикера рассматривается первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева, говорят источники «Ведомостей». Приоритетно в вопросе о заместителях председателя Госдумы будет мнение спикера нижней палаты, «поскольку это именно его заместители», говорит один из собеседников.