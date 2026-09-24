Источники «Ведомостей»: Ирина Яровая может стать первым зампредом Госдумы

Александр Жуков – депутат семи созывов: I, II, III, IV, VI, VII и VIII. С 2004 по 2011 г. он был зампредседателя правительства, в том числе когда премьером был Владимир Путин. Вернувшись в 2011 г. в Госдуму, Жуков стал первым вице-спикером нижней палаты и занимал этот пост три последних созыва. В VII и VIII созыве у председателя Госдумы Вячеслава Володина было двое первых заместителей – Жуков («Единая Россия») и Иван Мельников (КПРФ). Мельников может сохранить свой пост, говорят собеседники.