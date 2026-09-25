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Главная / Политика /

ЦИК утвердил результаты выборов депутатов Госдумы

Анна Виноградова
Юлия Малева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Центральная избирательная комиссия 25 сентября утвердила результаты выборов депутатов Госдумы IX созыва, передает корреспондент «Ведомостей». После подписания итогового протокола председатель ЦИК, ее заместитель и секретарь должны подписать полные сводные данные по всем поступившим протоколам избирательных комиссий.

Выборы депутатов Госдумы проходили с 18 по 20 сентября. 21 сентября после обработки 97,37% бюллетеней «Единая Россия» набирала 57,93% голосов, КПРФ – 13,6%, ЛДПР – 8,97%, «Новые люди» – 7,91%, «Справедливая Россия» – 5,22%. Явка на тот момент оценивалась в 59,32%.

25 сентября ЦИК утвердил итоговое распределение мест в Госдуме IX созыва. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17.

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