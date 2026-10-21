ЦИК передала мандаты Госдумы Кара-оолу и Фадзаеву
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России передала вакантные мандаты депутатов Госдумы IX созыва бывшему вице-спикеру Шолбану Кара-оолу («Единая Россия») и экс-сенатору от Северной Осетии Арсену Фадзаеву («Справедливая Россия»). Решения приняты на заседании комиссии 21 октября.
Кара-оолу перешел мандат Ирины Елиферовой, досрочно сложившей полномочия. Как сообщил член ЦИК Константин Мазуревский, остальные кандидаты из московской региональной группы «Единой России», по которой избиралась Елиферова, письменно отказались от депутатского места. Это позволило партии передать мандат кандидату из другой группы. Кара-оол занимал четвертую позицию в списке по Туве, Хакасии и Красноярскому краю.
«Пожалуй, я один из тех, кто очень хорошо знает цену мандата, зная, что за этим стоят надежды людей», – заявил Кара-оол. Он пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать оказанное ему доверие.
Фадзаев получил мандат Константина Шагимуратова. Член ЦИК Николай Левичев пояснил, что следующие за Шагимуратовым кандидаты также письменно отказались от мандата, после чего «Справедливая Россия» передала его в другую региональную группу.
«Это известный человек, двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе. Характер есть, воля к победе есть», – заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она выразила уверенность, что лучшие качества Фадзаева проявятся в его работе в качестве депутата.
29 сентября ЦИК утвердила список депутатов IX созыва, в который Кара-оол первоначально не вошел. В предыдущем созыве он занимал пост заместителя председателя Госдумы.
16 октября источники, близкие к «Справедливой России», сообщили «Ведомостям» о возможном возвращении Фадзаева в нижнюю палату. 20 октября пресс-служба партии подтвердила, что президиум центрального совета предложил передать ему освободившийся мандат.