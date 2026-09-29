Вице-спикер Госдумы прошлого созыва Кара-оол не прошел в новый состав парламента
Вице-спикер Госдумы VIII созыва Шолбан Кара-оол не получил мандат депутата нижней палаты IX созыва. Из опубликованных ЦИК документов следует, что Наталья Каптелинина, занимавшая второе место в региональной группе «Единой России» по Туве, Хакасии и Красноярскому краю, сохранила место в Госдуме.
В утвержденном ЦИК списке избранных депутатов Каптелинина присутствует, тогда как Кара-оол, занимавший четвертую позицию в этой группе, в него не вошел.
26 сентября «Ведомости» сообщили со ссылкой на два источника, близких к властям Красноярского края, что Кара-оол сохранял шанс попасть в новый созыв. Для этого Каптелинина должна была отказаться от думского мандата. Сама она тогда говорила «Ведомостям», что переизбиралась «строго в Госдуму» и рассчитывает продолжить работу в нижней палате еще как минимум пять лет.
Кара-оол впервые был избран депутатом Госдумы в 2021 г., до этого почти 14 лет возглавлял Туву. В VIII созыве он занимал пост заместителя председателя нижней палаты.
25 сентября ЦИК утвердила итоги выборов в Госдуму IX созыва. «Единая Россия» получила 349 из 450 мандатов. Первое заседание нового состава нижней палаты назначено на 30 сентября.