Вице-спикер Госдумы прошлого созыва Кара-оол не прошел в новый состав парламента

26 сентября «Ведомости» сообщили со ссылкой на два источника, близких к властям Красноярского края, что Кара-оол сохранял шанс попасть в новый созыв. Для этого Каптелинина должна была отказаться от думского мандата. Сама она тогда говорила «Ведомостям», что переизбиралась «строго в Госдуму» и рассчитывает продолжить работу в нижней палате еще как минимум пять лет.