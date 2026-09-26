Вице-спикер Кара-оол может попасть в Госдуму с непроходного места в списке

Вице-спикер Кара-оол может попасть в Госдуму с непроходного места в спискеДля этого отказаться от мандата придется другому кандидату от ЕР, отмечают источники «Ведомостей»
Вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол получил шанс остаться в нижней палате парламента на IX созыв, несмотря на непроходное четвертое место в списке «Единой России» (ЕР), которое он занимал на выборах в региональной группе по Туве, Хакасии и Красноярскому краю. Как сообщили «Ведомостям» два собеседника, близкие к властям Красноярского края, Кара-оол продлит полномочия в Думе на пять лет, если идущая вторым номером в группе депутат Наталья Каптелинина откажется от мандата.
Группу № 3 возглавляет губернатор Красноярского края Михаил Котюков, третьим идет глава думского комитета по энергетике Николай Шульгинов. Каптелинина параллельно с думской кампанией участвовала в выборах в заксобрание Красноярского края.
В случае избрания региональным депутатом она получит возможность продолжить парламентскую карьеру в Совете Федерации (СФ), говорит источник «Ведомостей». Сама Каптелинина, впрочем, вероятность такого сценария отрицает. Она сказала «Ведомостям», что переизбиралась «строго в Госдуму», где «проработала два года», и надеется, что сможет «еще пять следующих лет [проработать] как минимум».
В Думе VIII созыва Каптелинина работала в комитете по туризму и развитию туристической инфраструктуры. В 2024 г. ей достался мандат скончавшегося Артура Чилингарова. До переезда на Охотный Ряд Каптелинина около года была депутатом горсовета Красноярска.
Действующий представитель заксобрания Красноярского края в СФ экс-губернатор Александр Усс покидает верхнюю палату. В выборах в региональный парламент (депутатский мандат необходим для продления сенаторского срока) он не участвовал. 8 июня «Ведомости» сообщали, что Усса в СФ может заменить курирующий внутреннюю политику Красноярского края многолетний первый замглавы региона и руководитель его администрации Сергей Пономаренко.
Последний в конце сентября сообщил своему ближайшему окружению, что «с сенаторством пока не получается», говорит собеседник в регионе. Сам Пономаренко в ответ на вопрос «Ведомостей» о том, кто станет следующим сенатором, он или Каптелинина, предложил дождаться первой сессии заксобрания. Ее дата пока не назначена.
«Вопрос с Кара-оолом изначально стоял – все-таки вице-спикер, бывший глава Тувы. А в списке всегда была московская квота, кого-нибудь из москвичей ставили на проходные места. <…> Но тувинцев старались избирать», – говорит источник в Красноярском крае. Большое влияние на формирование региональной группы оказывал один из создателей партии власти Сергей Шойгу.
Кара-оол сказал «Ведомостям», что не в курсе, получает ли он мандат депутата Госдумы IX созыва. Впервые тувинский политик был избран в нижнюю палату парламента в 2021 г. До этого на протяжении почти 14 лет он занимал должность главы Тувы.