Вице-спикер Кара-оол может попасть в Госдуму с непроходного места в списке

Вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол получил шанс остаться в нижней палате парламента на IX созыв, несмотря на непроходное четвертое место в списке «Единой России» (ЕР), которое он занимал на выборах в региональной группе по Туве, Хакасии и Красноярскому краю. Как сообщили «Ведомостям» два собеседника, близкие к властям Красноярского края, Кара-оол продлит полномочия в Думе на пять лет, если идущая вторым номером в группе депутат Наталья Каптелинина откажется от мандата.