Итоги выборов в Госдуму в цифрах и графиках

Итоги выборов в Госдуму в цифрах и графикахВ новом созыве единороссы займут рекордное количество кресел в нижней палате
ЦИК России 25 сентября подвела итоги выборов в Госдуму IX созыва. Историческое большинство – почти 78% мест – получила «Единая Россия» при рекордной за последние годы явке. Подробнее о результатах думской кампании – в графиках «Ведомостей».
«Единая Россия» по итогам голосования получила 349 мест в Госдуме – 140 по федеральному списку и 209 в одномандатных округах. Это на 7,7% больше результата 2021 г., когда партии власти досталось 324 мандата (126 и 198 соответственно). Позже к фракции ЕР присоединились два самовыдвиженца, и ее численность выросла до 326 человек.
Если «Единая России» получила на 25 мандатов больше, чем в 2021 г., то фракция КПРФ, напротив, сократится – сразу на 20 человек. У коммунистов 37 мест: 32 по партийным спискам и всего пять по одномандатным округам. В 2021 г. у них было 57 депутатских кресел (48 и 9).
ЛДПР в 2026 г. досталось 23 мандата (в том числе два – по одномандатным округам) в сравнении с 21 креслом в 2021 г. Фракция «Новых людей» вырастет сразу на шесть мест, до 19 (все по партспискам).
А вот результат «Справедливой России» сильно ухудшился – партия получила 17 мест (включая четыре по одномандатным округам), став в итоге пятой по уровню поддержки парламентской силой (в 2021 г. была третьей). Одно место у «Родины» (по ее иску был снят партсписок «Яблока»), это даст ей возможность не собирать подписи для участия в следующих выборах. Еще четыре депутатских кресла займут самовыдвиженцы.
Прошлый лучший результат у ЕР был зафиксирован на выборах в 2016 г., когда она получила 343 мандата (по сравнению с 238 в 2011 г.). Результат же КПРФ стал худшим за все время, прошлый – 42 места – был также в 2016 г.
Всего в выборах участвовали десять партийных списков, а пятипроцентный барьер преодолели пять из них. «Справедливая Россия», набравшая в 2021 г. 7,46% голосов, едва смогла пройти планку, заручившись поддержкой лишь 5,34% избирателей. Среди непарламентских объединений больше всех набрала Партия пенсионеров – 1,91%.
Несмотря на рекордное число мандатов у «Единой России», полученный ей результат по федеральному округу (58,21%) стал вторым в истории партии и Госдумы. Наивысшего уровня поддержки – 64,3% голосов при явке 63,78% – партия власти добилась на выборах в нижнюю палату в 2007 г. (список тогда вел Владимир Путин).
По данным ЦИК, явка по России на выборах в Госдуму составила 59,8% – существенно больше, чем в 2021 г. (51,72%) и 2016 г. (47,88%), но все еще меньше, чем в 2011 г. (60,21%). В целом с 2012 г. в стране растет явка как на думских, так и на президентских выборах.
В ЕДГ-2026 состоялись прямые выборы глав восьми регионов, во всех действующие руководители или временно исполняющие обязанности победили со значительным отрывом от конкурентов. Среди них семь представителей «Единой России» и один – КПРФ. Самый высокий результат показал глава Чечни Рамзан Кадыров (99,85%), самый низкий – врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев (65,97%), назначенный на должность в мае после отставки Вячеслава Гладкова.
В целом лишь трое руководителей показали прирост результата в процентах голосов – Виталий Королев в Тверской области (+17,36 п. п.), Владислав Ховалыг (+4,14 п. п.) и Кадыров (+0,2 п. п.). У всех остальных снизился результат в процентах (больше прочих – у Шуваева, на 12,82%), но за счет выросшей явки кандидаты в трех регионах смогли получить больше поддержки избирателей по сравнению с прошлыми выборами. Так, губернатор Ульяновской области Алексей Русских набрал 484 361 голос против 366 035 пять лет назад, глава Мордовии – 322 654 голоса против 298 571 в предыдущую кампанию, а врио главы Брянской области Егор Ковальчук получил 493 890 голосов против 428 273 у его предшественника Александра Богомаза.
В России в ЕДГ также прошли выборы в региональные парламенты 39 регионов, где замещался в общей сложности 1691 мандат. Во всех из них победу одержала «Единая Россия» со средним результатом 53,4% (почти на 5 п. п. меньше, чем общий % голосов на выборах в ГД по партспискам). Рекордные результаты кандидаты-единороссы показали в Чечне (84,15%), Ингушетии (80,84%) и Дагестане (74%). Наихудшие результаты – в Карелии (28,7%), Вологодской (31,98%) и Кировской (33,5%) областях.