Итоги выборов в Госдуму в цифрах и графиках

В целом лишь трое руководителей показали прирост результата в процентах голосов – Виталий Королев в Тверской области (+17,36 п. п.), Владислав Ховалыг (+4,14 п. п.) и Кадыров (+0,2 п. п.). У всех остальных снизился результат в процентах (больше прочих – у Шуваева, на 12,82%), но за счет выросшей явки кандидаты в трех регионах смогли получить больше поддержки избирателей по сравнению с прошлыми выборами. Так, губернатор Ульяновской области Алексей Русских набрал 484 361 голос против 366 035 пять лет назад, глава Мордовии – 322 654 голоса против 298 571 в предыдущую кампанию, а врио главы Брянской области Егор Ковальчук получил 493 890 голосов против 428 273 у его предшественника Александра Богомаза.