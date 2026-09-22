Большинство губернаторов увеличили уровень поддержки на выборах

Из переизбиравшихся губернаторов свой процент на выборах улучшил глава Тувы Владислав Ховалыг (ЕР). Его результат вырос с 86,81% в 2021 г. до 90,95% в 2026 г. Абсолютное число проголосовавших в 2021 г. составило 142 159 человек, а в 2026 г. – 159 283. Второе место на выборах в республике занял представитель «Новых людей» Артыш Иргит с 2,94%. Явка на 18.00 последнего дня голосования составляла 80,15%, а пять лет назад итоговая явка была 82,76%. Это единственный из восьми регионов, где явка не достигла уровня 2021 г.