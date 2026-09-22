Большинство губернаторов увеличили уровень поддержки на выборах

Большинство губернаторов увеличили уровень поддержки на выборахЧасть из них получили меньше в процентах, но больше в голосах, чем в 2021 году
Во всех восьми регионах, где проходили прямые выборы губернаторов, действующие главы и врио руководителей выиграли со значительным отрывом от конкурентов. Среди них семь представителей «Единой России» и один коммунист. Самый высокий процент поддержки показал глава Чечни Рамзан Кадыров (99,85%), самый низкий – врио главы Белгородской области Александр Шуваев (65,97%). Последний в мае сменил Вячеслава Гладкова, назначенного послом РФ в Абхазии. Все три врио губернаторов, участвовавших в выборах, не смогли преодолеть планку в 70% голосов.
В трех из восьми регионов результаты победителей в процентах оказались хуже, чем в 2021 г., но за счет выросшей явки кандидаты в Ульяновской, Брянской областях и в Мордовии смогли получить больше голосов избирателей, заметили «Ведомости». Наиболее заметна эта тенденция в Ульяновской области. Губернатор Алексей Русских (КПРФ) получил 77,05% (484 361). Пять лет назад его поддержали 83,16% – 366 035 избирателей. Явка в 2026 г. выросла с 45,88 до 68,76%. Ближайший преследователь Русских Сергей Маринин (ЛДПР) предварительно получает 8,81%.
Меньше в процентах потерял глава Мордовии Артем Здунов. Он набрал 77,99% (322 654) против 78,26% (298 571) пять лет назад. Явка в республике выросла с 64,8 до 72,35% (по данным на 18.00 20 сентября). Оппоненты Здунова Александр Александров (КПРФ) и Евгений Тюрин (ЛДПР) получили 7,78 и 7,43% соответственно.
В Брянской области врио губернатора Егор Ковальчук (ЕР) получил 67,52% (493 890 голосов). Это на 10,83 п. п. меньше результата его предшественника Александра Богомаза в 2021 г. – 78,78% (428 273), но в абсолютных голосах он получил больше. Явка выросла с 58,18 до 79,28%. Ближайший преследователь Ковальчука Андрей Архицкий (КПРФ) занял второе место с 14,91%. Это самый высокий результат кандидата, занявшего второе место, среди восьми губернаторских кампаний 2026 г.
Рост явки может сопровождаться снижением доли голосов победителя, противоречия здесь нет, говорит президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Если число голосов за других кандидатов растет быстрее, чем за лидера, его процент снижается. При этом в абсолютных числах победитель может получить больше голосов», – пояснил он.
В Пензенской области процент Олега Мельниченко (ЕР) снижается вместе с количеством отданных голосов – он получил 70,80% (419 128) против 72,38% (428 868) в 2021 г. Явка увеличилась с 57 до 60,09%. Второе место занимает кандидат от КПРФ Олег Шаляпин с 13,09%.
Из переизбиравшихся губернаторов свой процент на выборах улучшил глава Тувы Владислав Ховалыг (ЕР). Его результат вырос с 86,81% в 2021 г. до 90,95% в 2026 г. Абсолютное число проголосовавших в 2021 г. составило 142 159 человек, а в 2026 г. – 159 283. Второе место на выборах в республике занял представитель «Новых людей» Артыш Иргит с 2,94%. Явка на 18.00 последнего дня голосования составляла 80,15%, а пять лет назад итоговая явка была 82,76%. Это единственный из восьми регионов, где явка не достигла уровня 2021 г.
Глава Чечни Рамзан Кадыров (ЕР) поставил очередной рекорд по проценту поддержки – он получил 99,85% (830 690 голосов). Правда, по сравнению с предыдущими выборами результат практически не изменился: в 2021 г. руководителю республики доверили голос 99,7% избирателей, в 2016 г. – 97,94%. Соперники Кадырова Исмаил Денильханов («Справедливая Россия») и Халид Накаев (КПРФ) получили по 0,05% – 451 и 437 голосов соответственно. Явка выросла с 94,61 до 95,19%.
В Тверской области Виталий Королев (ЕР) набрал 69,48%, а его предшественник Игорь Руденя в 2021 г. – 52,33%. Королев получил 316 157 голосов, у Рудени – 225 020. Явка составила 47% против 41,76% пять лет назад. Второе место заняла Людмила Воробьева (КПРФ) с 10,49% (47 729).
В Белгородской области – обратная динамика. Шуваев (ЕР) получил 65,97% (493 926 голосов). Гладков же в 2021 г. набрал 78,79%, или 566 353 голоса. Соответственно, снизился и процент, и абсолютное число голосов. Второе место занял Евгений Дремов (ЛДПР) с 10,66%. Явка при этом выросла с 58,57 до 63,39%.
Если бы Шуваев набрал больше процентов, чем Гладков, это вызывало бы больше вопросов, полагает политолог Владимир Слатинов. Врио губернатора в Белгороде недавно, его кампания проходила под усилившимся военным давлением и население региона не до конца понимает его ротацию с предшественником – все это могло повлиять на результат, отмечает эксперт. Слатинов считает, что такой результат «неплох» для нового руководителя и является своего рода «кредитом доверия».
Дистанция от показателей предшественников в Брянской и Белгородской областях показывает, что у новых руководителей нет такого же накопленного личного политического ресурса, говорит Гращенков. Результат в 65–68% показывает ожидание граждан от них определенных результатов, считает эксперт.