Главы приграничных регионов избраны при повышенной явке

Главы приграничных регионов избраны при повышенной явкеНа активность избирателей повлияли досрочное голосование и связка губернаторских выборов с думскими
Основной интерес к выборам губернаторов – 2026, которые проходили с незначительным уровнем конкуренции, предсказуемо оказался связан не с результатами (они были известны заранее), а с явкой. Выборы губернаторов приграничных Белгородской и особенно Брянской областей прошли при повышенной активности избирателей.
В Брянской области явка за первые два дня голосования (ЕДГ-2026 проходил 18–20 сентября) превысила итоговую на предыдущих губернаторских выборах, состоявшихся год назад, – 71,07% против 58,18%. Избранный в 2025 г. на четвертый губернаторский срок единоросс Александр Богомаз 14 мая перешел в Госдуму после отставки по собственному желанию, врио главы региона президентом Владимиром Путиным был назначен бывший премьер-министр ЛНР Егор Ковальчук, одержавший уверенную победу на выборах.
Последний стал одним из немногих избирающихся глав субъектов (на прямых выборах баллотировались восемь кандидатов, еще трех выбирали региональные парламенты), кто проголосовал не в первый день выборов в пятницу, а в субботу. Во второй день ЕДГ-2026 также проголосовал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, избранный на второй срок. В воскресенье из участвующих в прямых выборах губернаторов не голосовал никто.
Кто победил без выборов
В Белгородской области явка по итогам первых двух дней (53,79%) приблизилась к итоговой явке 2021 г. (58,57%), когда местные жители выбрали губернатором единоросса Вячеслава Гладкова. Он, как и Богомаз, 13 мая ушел в отставку по собственному желанию, врио губернатора Белгородской области был назначен Герой России генерал-майор Александр Шуваев. До этого Шуваев несколько месяцев поработал заместителем губернатора Иркутской области. Как и Ковальчук, Шуваев также победил на выборах.
Белгородская и Брянская области вошли в число 12 приграничных с Украиной субъектов, где Центризбирком предусмотрел досрочное голосование из соображений безопасности. На Брянщине оно проводилось с 11 по 16 сентября, на Белгородчине – с 13 по 17 сентября.
Беспрецедентное по длительности досрочное голосование дало возможность обеспечить очень высокую явку, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. В пользу повышенной явки также играет сшивка региональных кампаний с федеральной, говорит политолог Константин Калачев. «В Брянской области еще довыборы в заксобрание и муниципальные советы. Совмещение выборов дает синергетический эффект», – сказал Калачев «Ведомостям».
Высокая явка была зафиксирована также в Ульяновской области. По данным регионального избиркома, в первый день единого дня голосования на избирательные участки пришло около 270 000 человек – почти вдвое больше, чем пять лет назад (тогда выборы также проходили три дня). Итоговая явка 2021 г. (45,36%) была преодолена в 12.00 воскресенья – на тот момент в Ульяновской области уже проголосовало 55,24%, сообщал избирком. В этом регионе, помимо губернатора и депутатов Госдумы, также проходили довыборы в заксобрание и выборы в совет депутатов Николаевского муниципального округа.
Выборы главы Мордовии и губернатора Пензенской области также прошли при явке, превышающей показатель 2021 г.
Явка на выборах глав Тувы и Чечни оказалась традиционно крайне высокой. В Чечне она приблизилась к 90% уже к полудню воскресенья, в Туве на то же время (местное, 8.00 по Москве) она превышала 76%.
По данным на 18.00 воскресенья явка на выборах в Тверской области составляла 43,16%. Предыдущий губернатор Игорь Руденя (29 сентября 2025 г. был назначен полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе) пять лет назад избрался на второй срок при явке 41,76%.