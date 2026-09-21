Главы приграничных регионов избраны при повышенной явке

Высокая явка была зафиксирована также в Ульяновской области. По данным регионального избиркома, в первый день единого дня голосования на избирательные участки пришло около 270 000 человек – почти вдвое больше, чем пять лет назад (тогда выборы также проходили три дня). Итоговая явка 2021 г. (45,36%) была преодолена в 12.00 воскресенья – на тот момент в Ульяновской области уже проголосовало 55,24%, сообщал избирком. В этом регионе, помимо губернатора и депутатов Госдумы, также проходили довыборы в заксобрание и выборы в совет депутатов Николаевского муниципального округа.