Валерий Федоров: «Назло пришли»

– Бойкот выборов – это известная тактика. Но обычно она оборачивается против ее организаторов, потому что все голоса, которые они не отдали, не влияют в позитивном смысле на распределение мандатов, а, наоборот, работают на результат их главных оппонентов. Поэтому бойкот, конечно, не лучшая стратегия. И вот, как показала повышенная явка, она в этот раз точно не сработала. А те, кто планировал голосовать за «Яблоко», – ну они же не за «Яблоко» на самом деле хотели голосовать, правильно? Само по себе электоральное ядро у «Яблока» как было, так и остается очень небольшим. Это был поиск, за кого голосовать. Я думаю, что значительная часть тех, кто планировал сначала за «Яблоко», они не отказались от голосования, а перераспределились между другими игроками. И, конечно, самый большой бонус здесь получили «Новые люди».