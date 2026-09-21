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Валерий Федоров: «Назло пришли»

Глава ВЦИОМа о результатах выборов в Госдуму и высокой явке
Евгений Мездриков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Гендиректор АЦ ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал «Ведомостям», почему явка на думских выборах оказалась неожиданно высокой и какую роль сыграла тревожность россиян.

– Какие особенности единого дня голосования в этом году вы бы отметили?

– В принципе, все довольно хорошо бьется с нашими предварительными опросами и с прогнозом, который мы сделали. Единственное, что можно было бы назвать сюрпризом, – то, что явка оказалась повыше, чем мы ожидали.

Подсчеты результатов выборов: онлайн

Политика / Демократия
– А с чем это связано? Что, на ваш взгляд, заставило людей прийти на избирательные участки?

– Надо разбираться, пока могу высказать гипотезу. Думаю, дело прежде всего в том, что война идет. Выборы необычные – они воспринимаются не просто как выяснение отношений внутри страны, а в том числе и как демонстрация единства вокруг лидера, вокруг руководства страны. Думаю, с этим прежде всего повышение [явки] связано. Ну и, конечно, партии хорошо поработали на мобилизацию [избирателей].

– Еще одна особенность этого года – значимая доля в явке досрочного голосования в новых и приграничных регионах, почти 4,5 млн голосов.

– Я думаю, это связано с двумя обстоятельствами. Первое – все-таки там выборы [проходили] под огнем, прямо скажем. Поэтому досрочка – это хороший способ снизить риски для участников и для избиркомов, для всех. С другой стороны, там, очевидно, население гораздо более консолидировано и поддержка президента, «Единой России» гораздо выше, чем в регионах, которые подальше от линии боевого соприкосновения.

– Явка на выборах в Госдуму превысила показатели 2021 г. Может быть, как ориентир уже можно рассматривать не предыдущие думские выборы, а президентскую кампанию 2018 г., когда за Владимира Путина проголосовало больше половины избирателей страны – 56,4 млн при явке 67,9%?

– А что такое ориентир в данном случае? Очевидно, что президентские выборы – самое главное. Госдума все-таки не такой уполномоченный орган, не такое центральное место занимает в системе власти, поэтому на думских выборах явка всегда пониже. Но в этот раз она действительно прервала долгосрочный тренд на снижение. Думаю, это опять-таки связь с военной ситуацией. Люди рассматривают [голосование] в том числе и как ответ врагу. Такая реакция на внешнее давление, довольно сильная.

– На выходных по Telegram-каналам расходились якобы результаты промежуточных экзитполов, где в Госдуму не проходила «Справедливая Россия», а «Новые люди» набирали 15%. Насколько распространение таких данных исторически влияет на поведение избирателей?

– Это фальсификация. Она может оказать лишь незначительное влияние. Бывали примеры в 1990-х, 2000-х гг., когда это всерьез могло повлиять. Но сейчас уже нет. И охваты не такие большие, и все в курсе ответственности за распространение [таких данных]. Если это и была буря, то в стакане воды, не более того. Я лично никакого влияния не усматриваю.

В Госдуме сохранятся те же пять партий, а лидерство остается за «Единой Россией»

Политика / Демократия
– Мы говорим о высокой явке, но было же и обратное движение. Часть сторонников «Яблока» говорили, что не будут голосовать. Исходя из чего, на ваш взгляд, люди принимали такое решение? И это только российский сценарий поведения или в других странах он тоже существует?

– Бойкот выборов – это известная тактика. Но обычно она оборачивается против ее организаторов, потому что все голоса, которые они не отдали, не влияют в позитивном смысле на распределение мандатов, а, наоборот, работают на результат их главных оппонентов. Поэтому бойкот, конечно, не лучшая стратегия. И вот, как показала повышенная явка, она в этот раз точно не сработала. А те, кто планировал голосовать за «Яблоко», – ну они же не за «Яблоко» на самом деле хотели голосовать, правильно? Само по себе электоральное ядро у «Яблока» как было, так и остается очень небольшим. Это был поиск, за кого голосовать. Я думаю, что значительная часть тех, кто планировал сначала за «Яблоко», они не отказались от голосования, а перераспределились между другими игроками. И, конечно, самый большой бонус здесь получили «Новые люди».

– Партийный состав Госдумы изменится или останется таким же?

– Пятипартийная конструкция точно совершенно сохранится. Вероятность, что будет четыре партии, исчезающе мала. А иерархия, я думаю, изменится. «Новые люди» совершенно точно усилят позиции. В прошлый раз они были новичком, едва преодолели барьер. В этот раз они свою позицию усилят. Посмотрим, может быть, дотянутся и до 3-го места.

– В последние месяцы перед выборами ФОМ фиксировал повышение тревожности у россиян. Получается, что этот фактор не сказался на ходе голосования?

– Я думаю, что тревожность сыграла свою роль, конечно. Просто не так, как ожидали противники. Они ожидали, что тревожность сработает на снижение [показателей] «Единой России» и снижение явки, а оказалось наоборот. Назло пришли и проголосовали. Это такой ответ – сильный, а не слабый.

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