Валерий Федоров: «Назло пришли»

«Назло пришли»Глава ВЦИОМа о результатах выборов в Госдуму и высокой явке
Гендиректор АЦ ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал «Ведомостям», почему явка на думских выборах оказалась неожиданно высокой и какую роль сыграла тревожность россиян.
– В принципе, все довольно хорошо бьется с нашими предварительными опросами и с прогнозом, который мы сделали. Единственное, что можно было бы назвать сюрпризом, – то, что явка оказалась повыше, чем мы ожидали.
– Надо разбираться, пока могу высказать гипотезу. Думаю, дело прежде всего в том, что война идет. Выборы необычные – они воспринимаются не просто как выяснение отношений внутри страны, а в том числе и как демонстрация единства вокруг лидера, вокруг руководства страны. Думаю, с этим прежде всего повышение [явки] связано. Ну и, конечно, партии хорошо поработали на мобилизацию [избирателей].
– Я думаю, это связано с двумя обстоятельствами. Первое – все-таки там выборы [проходили] под огнем, прямо скажем. Поэтому досрочка – это хороший способ снизить риски для участников и для избиркомов, для всех. С другой стороны, там, очевидно, население гораздо более консолидировано и поддержка президента, «Единой России» гораздо выше, чем в регионах, которые подальше от линии боевого соприкосновения.
– А что такое ориентир в данном случае? Очевидно, что президентские выборы – самое главное. Госдума все-таки не такой уполномоченный орган, не такое центральное место занимает в системе власти, поэтому на думских выборах явка всегда пониже. Но в этот раз она действительно прервала долгосрочный тренд на снижение. Думаю, это опять-таки связь с военной ситуацией. Люди рассматривают [голосование] в том числе и как ответ врагу. Такая реакция на внешнее давление, довольно сильная.
– Это фальсификация. Она может оказать лишь незначительное влияние. Бывали примеры в 1990-х, 2000-х гг., когда это всерьез могло повлиять. Но сейчас уже нет. И охваты не такие большие, и все в курсе ответственности за распространение [таких данных]. Если это и была буря, то в стакане воды, не более того. Я лично никакого влияния не усматриваю.
– Бойкот выборов – это известная тактика. Но обычно она оборачивается против ее организаторов, потому что все голоса, которые они не отдали, не влияют в позитивном смысле на распределение мандатов, а, наоборот, работают на результат их главных оппонентов. Поэтому бойкот, конечно, не лучшая стратегия. И вот, как показала повышенная явка, она в этот раз точно не сработала. А те, кто планировал голосовать за «Яблоко», – ну они же не за «Яблоко» на самом деле хотели голосовать, правильно? Само по себе электоральное ядро у «Яблока» как было, так и остается очень небольшим. Это был поиск, за кого голосовать. Я думаю, что значительная часть тех, кто планировал сначала за «Яблоко», они не отказались от голосования, а перераспределились между другими игроками. И, конечно, самый большой бонус здесь получили «Новые люди».
– Пятипартийная конструкция точно совершенно сохранится. Вероятность, что будет четыре партии, исчезающе мала. А иерархия, я думаю, изменится. «Новые люди» совершенно точно усилят позиции. В прошлый раз они были новичком, едва преодолели барьер. В этот раз они свою позицию усилят. Посмотрим, может быть, дотянутся и до 3-го места.
– Я думаю, что тревожность сыграла свою роль, конечно. Просто не так, как ожидали противники. Они ожидали, что тревожность сработает на снижение [показателей] «Единой России» и снижение явки, а оказалось наоборот. Назло пришли и проголосовали. Это такой ответ – сильный, а не слабый.