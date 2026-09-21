«Высочайшая явка»: как в ЦИК оценили выборы в Госдуму

«Новые люди» говорили прежде всего о работе будущей фракции. Замруководителя фракции Сардана Авксентьева сообщила, что партия рассчитывает сохранить за собой руководящие позиции в комитетах Госдумы и не исключает, что партия сможет возглавить большее число комитетов. «Сейчас, наверное, об этом еще не время говорить, поскольку нам нужно до конца понять, как формируется фракция, и затем будут проводиться консультации с руководством Государственной думы, с руководителем нашей партии. Поэтому я думаю, что по количеству останется примерно так же. Надеемся, конечно, может быть, что это будет чуть больше», — сказала она (цитата по ТАСС). В восьмом созыве у «Новых людей» было два комитета: по малому и среднему предпринимательству (председатель Александр Демин) и по туризму (Сангаджи Тарбаев).