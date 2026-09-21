«Высочайшая явка»: как в ЦИК оценили выборы в Госдуму

«Высочайшая явка»: как в ЦИК оценили выборы в ГосдумуГлава комиссии Элла Памфилова назвала их «морально и физически самой сложной кампанией»
Прошедшие выборы в Госдуму 2026 г. стали «и морально, и физически самой сложной кампанией». Об этом заявила глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова по итогам трех дней голосования 18–20 сентября.
«По крайней мере, вот для всех тех, кто давно уже в политике занимается этими проблемами, очень тяжелая. И мы потратили огромные усилия для того, чтобы она прошла достойно», – подчеркнула она.
Явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва уже по итогам обработки 95% протоколов составила 59,32% (это более 62,6 млн избирателей), заявила глава ЦИК, подчеркнув, что это рекордный показатель для выборов в Госдуму. В 2021 г. явка на выборах в Госдуму составила 51,72% (56 484 685 человек), в 2016 г. – 47,88% (52 700 992 человек).
Явка в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе (это 32 региона) составила 90,88% – свой голос таким образом отдали более 3,65 млн избирателей из 4,03 млн зарегистрированных избирателей. «Высочайшая явка, превысила 90%. Это очень осознанный выбор», – сказала глава ЦИК.
В ДЭГ:
«Единая Россия» (ЕР) получает 49,14% голосов,
«Новые люди» – 15,41%,
КПРФ — 12,23%,
ЛДПР – 10,79%,
«Справедливая Россия» (СР) – 5,72%.
У остальных партий менее 3%.
Рассказала Памфилова и о выявленных нарушениях. По ее словам, всего зафиксировано два случая вброса бюллетеней: один произошел в Крыму, другой — в Марий Эл. Бюллетени, находившиеся в стационарном ящике, признали недействительными, а виновные, по словам главы ЦИК, будут наказаны. «На всю страну, на всех девяноста с лишним тысячах избирательных участков, у нас произошло всего два таких неприглядных факта, которые моментально стали достоянием общественности, потому что в нашей системе, которая максимально открыта и прозрачна, все тайное моментально становится явным», – сказала она.
Совокупно недействительными были признаны 36 850 бюллетеней на 20 избирательных участках в 12 регионах: в Бурятии, Крыму, ДНР, Якутии, Чувашии, Краснодарском крае, Архангельской, Калужской, Кировской, Орловской и Самарской областях, а также в Москве. Среди причин Памфилова назвала нарушения при голосовании вне помещения, выдачу бюллетеней избирателям, зарегистрированным в другом одномандатном округе, проблемы с пломбированием и повреждение печатей переносных ящиков. «Подчеркну: всего на 20 избирательных участках из более чем 90 с лишним тысяч», – обратила внимание Памфилова.
В четырех регионах – Марий Эл, Якутии, Московской области и Санкт-Петербурге – от работы были отстранены 17 членов участковых избирательных комиссий. Шесть из них представляли «Яблоко», четверо – СР, трое – «Новых людей», двое – КПРФ. Еще два удаленных члена УИК были предложены в состав комиссии собранием избирателей по месту работы. Причинами отстранений стали различные нарушения при организации голосования. Памфилова также сообщила, что по решению судов были удалены 15 наблюдателей в восьми регионах. Среди них шесть наблюдателей от КПРФ, пять от «Яблока», два от СР и один от ЛДПР. Всего от партий было заявлено 209 548 наблюдателей.
При этом глава ЦИК заявила, что оснований для отмены результатов выборов пока нет. «На сей момент кампания прошла. Ни одного случая отмены выборов, ни одного основания для отмены выборов на том или ином участке у нас нет», – сказала она.
Промежуточные результаты
По предварительным данным после обработки 97,37% протоколов:
ЕР получает 57,96% голосов по федеральному партийному списку,
КПРФ – 13,67%,
ЛДПР – 8,96%,
«Новые люди» – 7,91%.
СР при подведении результатов балансировала на грани прохождения в Госдуму. По утренним данным партия набирала 4,96%. Тогда Памфилова отмечала, что у партии еще остается возможность преодолеть пятипроцентный барьер после завершения подсчетов. По итогам обработки 97,37% протоколов результат СР вырос уже до 5,10%.
ЕР, по предварительному распределению (без учета возможной фракции СР), получает 355 из 450 депутатских мест. КПРФ – 40 мандатов, ЛДПР – 25, «Новые люди» – 20, говорила Памфилова. У СР гарантированно проходят четыре одномандатника.
Реакции партий
После брифинга главы ЦИК парламентские партии друг за другом провели пресс-конференции, в ходе которых дали оценку прошедшей кампании.
Секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев отметил, что партия, по предварительным данным, улучшает результат по сравнению с выборами 2021 г. Если пять лет назад партия взяла 56% мандатов, то в 2026 г. уже 65% — 126 и 147 соответственно из 225 замещаемых. «Мы видим, что здесь у нас достаточно серьезное продвижение вперед», — указал он. По одномандатным округам ЕР взяла 92% в 2026 г. против 88% в 2021 г. (208 мандатов из 225 замещаемых против 198 соответственно).
Также Якушев заявил, что партия готова к компромиссам при распределении руководящих постов в комитетах Госдумы, несмотря на различия в результатах парламентских партий. По его словам, «представители других партий тоже должны иметь возможность нормально работать, а если у тебя по всем канонам законодательной деятельности нет комитета, который возглавляет представитель твоей партии, то сказать, что ты активно влияешь на это (законотворческую деятельность), очень сложно».
В КПРФ считают, что «в целом справилась с задачей», о чем заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «За нас голосовали те, кто трудится, думает и хочет что-то менять, и наша программа как раз на это нацелена», — подчеркнул он. Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин также отметил, что партия выборы отработала достойно: и члены федерального списка, и «хозяйственники», и кандидаты на местах.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что нынешняя кампания стала для партии первой на выборах в Госдуму без ее основателя Владимира Жириновского (умер в 2022 г.). Несмотря на это, ЛДПР смогла улучшить результат по сравнению с кампанией пятилетней давности: «Мы увеличили свой результат, хоть и не настолько, как предполагали, но увеличили по сравнению с 2021 г., где Владимир Вольфович вел избирательную кампанию и являлся ее главным координатором». Слуцкий связал это с сохранением партийной структуры и работой команды. Второй номер в федеральном списке Мария Воропаева заявила, что ЛДПР доказала, что не является партией одного человека.
Заместитель председателя СР Руслан Татаринов отметил, что «отсутствие в последние недели нашего лидера Сергея Михайловича Миронова в некотором роде понизило наш процент, что мы сейчас воспринимаем с удивлением, но у нас есть уверенность, что наша партия должна присутствовать в Госдуме девятого созыва». Первый зампред СР Александр Бабаков, в свою очередь, заявил, что состояние Миронова «более чем адекватное». Он активно участвует в жизни и организации работы нашей партии, что было продемонстрировано во время избирательной кампании, сказал он.
«Новые люди» говорили прежде всего о работе будущей фракции. Замруководителя фракции Сардана Авксентьева сообщила, что партия рассчитывает сохранить за собой руководящие позиции в комитетах Госдумы и не исключает, что партия сможет возглавить большее число комитетов. «Сейчас, наверное, об этом еще не время говорить, поскольку нам нужно до конца понять, как формируется фракция, и затем будут проводиться консультации с руководством Государственной думы, с руководителем нашей партии. Поэтому я думаю, что по количеству останется примерно так же. Надеемся, конечно, может быть, что это будет чуть больше», — сказала она (цитата по ТАСС). В восьмом созыве у «Новых людей» было два комитета: по малому и среднему предпринимательству (председатель Александр Демин) и по туризму (Сангаджи Тарбаев).
Окончательные итоги выборов ЦИК планирует подвести 25 сентября. До этого территориальные и региональные комиссии должны завершить рассмотрение жалоб и обращений и окончательно проверить результаты.