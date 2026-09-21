Первые неожиданные результаты выборов в Госдуму в одномандатных округах

Первые неожиданные результаты выборов в Госдуму в одномандатных округахМэр Ярославля обходит депутата всех созывов, отбивавшийся в суде коммунист уступает единороссу
Мэр Ярославля Артем Молчанов («Единая Россия», ЕР) побеждает на выборах в Госдуму в Ростовском одномандатном округе, который с 1990 г. с перерывом на период, когда нижняя палата парламента избиралась по пропорциональной системе, представлял справоросс Анатолий Грешневиков. По результатам обработки 95,7% протоколов, Молчанов набирает 33,26%, а Грешневиков – 22,76%. Первый секретарь ярославского обкома КПРФ Михаил Парамонов финиширует третьим с результатом 12,33%.
Впрочем, не факт, что, уступив в округе (впервые за 36 лет), Грешневиков автоматически лишится шансов продлить полномочия. Он может пройти в IX созыв по списку партии (политик возглавляет региональную группу, объединяющую Владимирскую, Орловскую, Рязанскую и Тульскую области).
В Ярославском одномандатном округе, как и пять лет назад, лидирует первый губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын (33,87% по результатам обработки 95,75% голосов). На втором месте коммунистка Елена Кузнецова (18,49%), на третьем – действующий депутат Госдумы от «Новых людей» Анна Скрозникова (17,32%). Но, в отличие от 2021 г., когда Лисицын баллотировался в VIII созыв Думы от «Справедливой России» (СР), на этот раз он шел на выборы как самовыдвиженец. Депутат вышел из партии весной этого года. И Лисицын, и Молчанов баллотировались в Думу при поддержке беспартийного губернатора Михаила Евраева (в прошлом – член федерального бюро «Яблока»).
В Промышленном одномандатном округе Самарской области по результатам обработки 30,92% протоколов побеждает глава фракции ЕР в губернской думе Александр Живайкин (50,04%). В IX созыве он, скорее всего, сменит коммуниста Михаила Матвеева (25,49%), который чуть не был снят с выборов в августе по иску оппонентки от Партии пенсионеров Анны Саранцевой. 26 августа четвертый апелляционный суд общей юрисдикции отменил решение Самарского областного суда от 14 августа, которым ранее была отменена регистрация кандидата Матвеева. Сам коммунист утверждал, что за иском о его снятии фактически стоит Живайкин. «Ведомости» направляли единороссу запрос, который он оставил без ответа.
В Северном одномандатном округе Санкт-Петербурга, который в текущем созыве Думы представляет исключенный из ЕР в 2021 г. депутат Евгений Марченко (пытался идти на выборы самовыдвиженцем, но не смог собрать достаточное количество подписей), после обработки 1,4% протоколов лидирует глава фракции КПРФ в заксобрании Северной столицы Ирина Иванова с результатом 34,86%. Ее коллега по заксобранию единоросс Всеволод Беликов идет вторым (26,41%).
В так называемых согласованных округах (ЕР не выставляла в них сильных кандидатов, предоставляя режим максимального благоприятствования для кандидатов от оппозиции) предсказуемо лидируют справороссы Александр Бабаков (Смоленский одномандатный округ) и Валерий Гартунг (Коркинский округ Челябинской области); коммунисты Сергей Казанков (Марийский округ республики Марий Эл), Леонид Калашников (Тольяттинский округ Самарской области) и Олег Новицкий (Братский округ Иркутской области); либерал-демократы Руслан Юсупов (Московский округ Татарстана) и Мария Харченко (Котласский округ Архангельской области).
Действующие депутаты Олег Михайлов ( КПРФ), а также Юрий Григорьев («Справедливая Россия»), по предварительным данным, в новый созыв Думы не проходят. Михайлов уступает Герою России единороссу Станиславу Кочеву в Сыктывкарском одномандатном округе, Григорьев – выдвинутой партией власти и.о. министра образования Забайкальского края Марине Секержитской. Кроме того, по итогам подсчета почти 95% протоколов почти равные шансы были у депутат Госдумы от КПРФ Олега Смолина и депутата омского горсовета Андрея Бондаренко (ЕР).