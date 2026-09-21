Первые неожиданные результаты выборов в Госдуму в одномандатных округах

В Ярославском одномандатном округе, как и пять лет назад, лидирует первый губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын (33,87% по результатам обработки 95,75% голосов). На втором месте коммунистка Елена Кузнецова (18,49%), на третьем – действующий депутат Госдумы от «Новых людей» Анна Скрозникова (17,32%). Но, в отличие от 2021 г., когда Лисицын баллотировался в VIII созыв Думы от «Справедливой России» (СР), на этот раз он шел на выборы как самовыдвиженец. Депутат вышел из партии весной этого года. И Лисицын, и Молчанов баллотировались в Думу при поддержке беспартийного губернатора Михаила Евраева (в прошлом – член федерального бюро «Яблока»).