Подсчеты результатов выборов: онлайн

21:00 – Согласно экзит-поллам ВЦИОМ и «Инсомара», «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму с 49,4% и 52,8% соответственно, что может превысить результат прошлой кампании (49,82%). Второе место занимает КПРФ (14,2% и 14,8%), третье – ЛДПР (10,7% и 9,9%), четвертое – «Новые люди» (9,7% и 8,6%), пятое – «Справедливая Россия» (6,6% и 5,5%). Партия пенсионеров набирает около 3%. Социологи отмечают, что опросы не проводились в приграничных и новых регионах, а также не охватывали военных и голосовавших через ДЭГ.