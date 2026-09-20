Подсчеты результатов выборов: онлайн

Подсчеты результатов выборов: онлайнВ России завершились выборы в Госдуму IX созыва, а также муниципальных депутатов и губернаторов в нескольких регионах
22:02 – Выступая на совещании с региональными отделениями в центральном исполкоме партии, Собянин указал, что результат ЕР накладывает огромную ответственность, особенно в сегодняшних непростых условиях. «Тысячи пожеланий, наказов избирателей, конечно, будут основой нашей дальнейшей работы», – сказал мэр.
22:00 – Мэр Москвы и лидер предвыборного списка «Единой России» Сергей Собянин заявил, что партия, согласно предварительным итогам голосования, существенно укрепляет свои позиции – как по партийным спискам, так и по одномандатным округам.
21:50 – По словам Памфиловой, из пяти сообщений о серьезных нарушениях на выборах в Госдуму подтвердились три, и все они были моментально выявлены. На более чем 90 000 участков по всей стране зафиксировано «беспрецедентно мало нарушений».
21:48 – В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Госдуму «Единая Россия» набирает 49,06% голосов, «Новые люди» – 15,42%, КПРФ – 12,26%, четвертое место занимает ЛДПР с 10,79%, рассказала Памфилова.
21:45 – Предварительные итоги голосования на выборах в ЕДГ-2026 будут подведены 21 сентября в 11:00, сообщила Памфилова.
21:35 – На федеральной платформе ДЭГ проголосовали более 3,6 млн человек, итоговая явка составила 90,87%, сообщили в Минцифры. Лидеры по числу голосов: Московская (666 300), Свердловская (301 400), Ростовская (238 900) области, Алтайский край (227 400) и Челябинская область (176 200).
21:30 – Медведев добавил, что официальных результатов выборов пока нет, но, согласно экзитполам, партия выступила «достойно». По его словам, граждане сохраняют доверие к ведущей политической силе и готовы доверить ей управление на самых разных уровнях.
21:25 – Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в центральном исполкоме партии заявил, что явка на выборах составила 57% – самый высокий показатель за последние годы. Он отметил, что выборы в Госдуму впервые проходили в условиях специальной военной операции, что определило всю специфику кампании.
21:20 – Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что окончательные итоги выборов будут обнародованы не раньше 25 сентября. По ее словам, это необходимо для тщательного подсчета голосов.
21:00 – Согласно экзит-поллам ВЦИОМ и «Инсомара», «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму с 49,4% и 52,8% соответственно, что может превысить результат прошлой кампании (49,82%). Второе место занимает КПРФ (14,2% и 14,8%), третье – ЛДПР (10,7% и 9,9%), четвертое – «Новые люди» (9,7% и 8,6%), пятое – «Справедливая Россия» (6,6% и 5,5%). Партия пенсионеров набирает около 3%. Социологи отмечают, что опросы не проводились в приграничных и новых регионах, а также не охватывали военных и голосовавших через ДЭГ.
21:05 – По предварительным данным ЦИК, итоговая явка на выборах в Государственную думу составила 56,66%.
21:00 – Начало онлайн-репортажа с предварительными результатами единого дня голосования – 2026.
Как проходили выборы
Выборы депутатов Государственной думы IX созыва проходили в России с 18 по 20 сентября в трехдневном формате. Одновременно в единый день голосования по всей стране замещалось более 20 000 депутатских мандатов и выборных должностей. Помимо федеральной кампании, проходили выборы глав 11 регионов: в восьми субъектах – Мордовии, Туве, Чечне, а также Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях – губернаторов избирали прямым голосованием, еще в трех (Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестане) глав определяли депутаты региональных парламентов. Также прошли выборы депутатов законодательных собраний в 39 субъектах РФ и выборы в городские думы десяти региональных столиц.
По данным ЦИК, явка в первый день составила 29,45%, по итогам двух дней – 44,38%. Впервые в выборах участвовали жители Донбасса и Новороссии – для них голосование началось досрочно с учетом дополнительных требований безопасности. За рубежом проголосовали более 212 000 россиян – больше, чем в 2021 г., участки были открыты в 152 странах.
Голосование проходило на фоне масштабных кибератак на избирательную инфраструктуру. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, зафиксировано более 13 000 DDoS-атак из-за рубежа – с Украины, из Великобритании, Бразилии, Мексики, Индонезии и Индии; успешных атак не было. Отдельно пресечена попытка представителя одной из партий внедрить вредоносную программу в систему ДЭГ в Москве. Кроме того, Киев предпринял попытку массированной атаки БПЛА и крылатых ракет «Фламинго» по территории России с целью срыва волеизъявления граждан – все ракеты были уничтожены на подлете к Москве, сообщало Минобороны.