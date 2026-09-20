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Памфилова: хакеры используют ИИ для атак на избирательную систему

Максим Цуланов
Юлия Малева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Хакеры используют искусственный интеллект (ИИ) для совершения атак на избирательную систему в дни голосования, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. По ее словам, успешных хакерских атак не было, несмотря на их мощность.

Атакующие использовали массовые DDoS-атаки на веб-серверы и сервисы голосования, а также телекоммуникационные сети, сообщила она.

По ее словам, было зафиксировано более 1000 волн атак на задействованную в избирательном процессе инфраструктуру. На саму ЦИК совершено 13 атак, на «Ростелеком» – 377 атак. Памфилова уточнила, что атаки совершаются преимущественно из-за рубежа – из Великобритании, с Украины, а также из Индии.

В Московской городской избирательной комиссии (МГИК) до этого заявили, что хакерской атаке подвергается система электронного голосования в столице. По словам зампреда МГИК Дмитрия Реута, используется целый арсенал различных механик и технологий для воздействия на инфраструктуру и систему московского электронного голосования, направленный на ее замедление.

Сегодня, 20 сентября, последний день голосования на выборах в Госдуму, региональные заксобрания, а также глав регионов восьми субъектов. Участки открыты до 20:00.

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