Памфилова: хакеры используют ИИ для атак на избирательную систему

По ее словам, было зафиксировано более 1000 волн атак на задействованную в избирательном процессе инфраструктуру. На саму ЦИК совершено 13 атак, на «Ростелеком» – 377 атак. Памфилова уточнила, что атаки совершаются преимущественно из-за рубежа – из Великобритании, с Украины, а также из Индии.