МГИК сообщила о хакерских атаках на систему электронного голосования в Москве

По его словам, используется целый арсенал различных механик и технологий для воздействия на инфраструктуру и систему московского электронного голосования, направленных на ее замедление. В связи с этим у некоторых избирателей могли происходить кратковременные задержки с возможностью проголосовать. «На данный момент система работает стабильно», – подчеркнул Реут.