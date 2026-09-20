МГИК сообщила о хакерских атаках на систему электронного голосования в Москве
Злоумышленники продолжают масштабные хакерские атаки на систему электронного голосования в Москве, в том числе на систему электронного списка избирателей, которая отвечает за выдачу бумажных бюллетеней на участках. Об этом сообщил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут.
По его словам, используется целый арсенал различных механик и технологий для воздействия на инфраструктуру и систему московского электронного голосования, направленных на ее замедление. В связи с этим у некоторых избирателей могли происходить кратковременные задержки с возможностью проголосовать. «На данный момент система работает стабильно», – подчеркнул Реут.
Он также рассказал, что над защитой системы работают специалисты по информационной безопасности. Для обеспечения устойчивости электронного голосования используется в том числе георезервированная система защиты. В настоящее время все сервисы работают штатно, а все предусмотренные способы голосования остаются доступными.
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве продолжает работу. «Наблюдатели на участках и в видеоцентре постоянно находятся на связи с экспертами общественного штаба по наблюдению за выборами и техническими специалистами. Ко всем обнаруженным ситуациям относимся предельно внимательно и проводим разбор», – сообщил руководитель штаба Вадим Ковалев.
Выборы в Госдуму в Москве продолжаются онлайн и на избирательных участках. Москвичи могут воспользоваться своим избирательным правом множеством способов – проголосовать дистанционно, на участке с помощью терминала или бумажным бюллетенем.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва проходят в России с 18 по 20 сентября 2026 г. Голосование идет в трехдневном формате, в ряде регионов также проходят кампании по выборам муниципальных депутатов. По данным ЦИК, явка по итогам первого дня составила 29,43%, по итогам двух дней – 44,38%. К 13:37 мск 20 сентября явка превысила 50%.