Памфилова: «недружественные» – слишком мягко для препятствующих выборам стран

Представитель МИДа Мария Захарова сообщала, что страны Запада пытались воспрепятствовать нормальному волеизъявлению граждан России на выборах в Госдуму РФ. По ее словам, это страны с недружественными режимами, и их декларируемого стремления к правам и свободам ждать не стоит. Захарова подчеркнула, что граждане России могут голосовать на всех заявленных участках, дипломаты готовы.