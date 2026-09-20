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Памфилова: «недружественные» – слишком мягко для препятствующих выборам стран

Ася Султанова
Юлия Малева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Термин «недружественные» слишком мягок в отношении стран, которые мешают проведению выборов и голосованию россиян. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент «Ведомостей».

По словам Памфиловой, выборы в недружественных странах проходят в сложной обстановке. МИД РФ и дипломаты, несмотря на трудности, открыли больше участков за границей, чем обычно. Она напомнила, что в 152 странах мира образовано 333 избирательных участка.

Памфилова отметили, что в Прибалтике в 2024 г. на выборах президента России атмосфера была крайне тяжелой. В Латвии власти предпринимали беспрецедентные меры устрашения россиян. В небе над российским загранучреждением патрулировал вертолет погранслужбы, на прилегающих улицах были припаркованы десятки единиц транспорта силовых ведомств, сотрудники правоохранительных органов обнесли здание посольства металлическим забором и устроили поголовную проверку документов у граждан, пришедших голосовать.

По словам Памфиловой, этот опыт был учтен. На выборах в Госдуму ЦИК с избирательными комиссиями Калининградской, Ленинградской и Псковской областей организовали 10 пунктов в этих трех регионах для голосования вблизи пограничных переходов.

На территории Калининградской области находятся четыре таких пункта. В Ленинградской области, в Кингисеппском районе, специально образован участок и оборудовано помещение для голосования. В Псковской области открыли пять пунктов.

Глава избиркома Калининградской области Инесса Винярская сообщила, что 18 и 19 сентября проголосовали 625 человек. Люди приезжали из Германии, Польши, Латвии, Чехии. Глава избиркома Псковской области Игорь Сопов отметил, что у них голосует Прибалтика, Финляндия, Германия. Голосование проходит в автобусах, в каждом автобусе есть видеонаблюдение.

Как сообщал МИД, всего в 152 странах мира при российских посольствах и генконсульствах созданы 326 избирательных участков. В большинстве иностранных государств голосование организуют только 20 сентября.

Представитель МИДа Мария Захарова сообщала, что страны Запада пытались воспрепятствовать нормальному волеизъявлению граждан России на выборах в Госдуму РФ. По ее словам, это страны с недружественными режимами, и их декларируемого стремления к правам и свободам ждать не стоит. Захарова подчеркнула, что граждане России могут голосовать на всех заявленных участках, дипломаты готовы.

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