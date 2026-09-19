Захарова: более 23 000 россиян уже проголосовали за рубежом на выборах в Госдуму

Захарова: более 23 000 россиян уже проголосовали за рубежом на выборах в ГосдумуУчтены досрочное голосование и голосование в посольствах
23 378 человек проголосовали за рубежом на выборах в Госдуму по состоянию на 15:00 мск 19 сентября. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ИС «Вести». Как она отметила, общее число включает проголосовавших досрочно и на участках в посольствах и генконсульствах в дни выборов.
Захарова также сообщила, что закрытие российского избирательного участка в немецком Бонне не помешало проголосовать в выборах в Госдуму РФ. После данных о закрытии участка посольство РФ в Берлине разместило подробную инструкцию по голосованию. Представитель МИД также отметила, что страны Запада пытались воспрепятствовать нормальному волеизъявлению граждан России на выборах в Госдуму РФ. По ее словам, это страны с недружественными режимами, и их декларируемого стремления к правам и свободам ждать не стоит. Захарова подчеркнула, что граждане России могут голосовать на всех заявленных участках, дипломаты готовы.
Как сообщал МИД, всего в 152 странах мира при российских посольствах и генконсульствах созданы 326 избирательных участков. В большинстве иностранных государств голосование организуют только 20 сентября.