Захарова: более 23 000 россиян уже проголосовали за рубежом на выборах в Госдуму

Захарова также сообщила, что закрытие российского избирательного участка в немецком Бонне не помешало проголосовать в выборах в Госдуму РФ. После данных о закрытии участка посольство РФ в Берлине разместило подробную инструкцию по голосованию. Представитель МИД также отметила, что страны Запада пытались воспрепятствовать нормальному волеизъявлению граждан России на выборах в Госдуму РФ. По ее словам, это страны с недружественными режимами, и их декларируемого стремления к правам и свободам ждать не стоит. Захарова подчеркнула, что граждане России могут голосовать на всех заявленных участках, дипломаты готовы.