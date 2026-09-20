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Главная / Политика /

Экзитполы: «Единая Россия» побеждает на выборах с большинством голосов

Без учета новых регионов и приграничья КПРФ получает второе место с 14% голосов
Евгений Мездриков
Максим Иванов
Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Дмитрий Ягодкин / ТАСС

«Единая Россия» (ЕР) лидирует на выборах в Госдуму, согласно результатам опросов избирателей на выходе с участков (экзитполов). По данным АЦ ВЦИОМ, партия получает 49,4%. Второе место у КПРФ – 14,2%, третье – у ЛДПР с 10,7%. У «Новых людей» – 9,7% голосов. Согласно опросу, «Справедливая Россия» также проходит в Госдуму с 6,6%. Их ближайший преследователь – Российская партия пенсионеров (3,3%). Остальные набирают меньше 3%.

Аналогичный опрос проводила и компания «Инсомар». По ее данным, ЕР получает 52,8%, у КПРФ – 14,8%. Распределение мест совпадает с результатами ВЦИОМа – третьей идет ЛДПР с 9,9%, четвертыми – «Новые люди» с 8,6%. По данным «Инсомара», СР также проходит в Госдуму, получая 5,5%. У «пенсионеров» – 3,1%.

Ожидаемый результат «Единой России» может быть выше, отмечают социологи. Партия, вероятнее всего, преодолеет результат прошлой кампании (49,82%).

Как прошли выборы: нарушения, инциденты и кибератаки

Политика / Демократия

Дело в том, что ВЦИОМ провел свои опросы на 1755 УИК в 69 субъектах России, «Инсомар» – на 987 УИК в 58 субъектах России. Важно, что социологи не проводили опросов в приграничных и в новых регионах. Это исследование не охватывает и ряд других категорий. В частности, военных и тех, кто голосовал через ДЭГ.

Наиболее устойчивым электоратом обладают ЕР и КПРФ. А «Новые люди» демонстрируют лучший результат, чем в 2021 г., но, опираясь на молодой электорат и жителей городов, провели более слабую мобилизацию, полагают социологи.

Единый день голосования – 2026: кадры с избирательных участков
На Дальнем Востоке завершились трехдневные выборы: участки закрыты, идет подсчет голосов. В рамках единого дня голосования по всей стране организовано более 2200 кампаний разного уровня, включая выборы депутатов Госдумы, по итогам которых будет замещено 20 700 мандатов и выборных должностей. Как выглядел ЕДГ-2026 в разных концах страны – в галерее «Ведомостей».На фото: сотрудница передвижного избирательного участка в Кызыле.
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На Дальнем Востоке завершились трехдневные выборы: участки закрыты, идет подсчет голосов. В рамках единого дня голосования по всей стране организовано более 2200 кампаний разного уровня, включая выборы депутатов Госдумы, по итогам которых будет замещено 20 700 мандатов и выборных должностей. Как выглядел ЕДГ-2026 в разных концах страны – в галерее «Ведомостей».

На фото: сотрудница передвижного избирательного участка в Кызыле. / Кирилл Кухмарь / ТАСС

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