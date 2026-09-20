Экзитполы: «Единая Россия» побеждает на выборах с большинством голосов

Дело в том, что ВЦИОМ провел свои опросы на 1755 УИК в 69 субъектах России, «Инсомар» – на 987 УИК в 58 субъектах России. Важно, что социологи не проводили опросов в приграничных и в новых регионах. Это исследование не охватывает и ряд других категорий. В частности, военных и тех, кто голосовал через ДЭГ.