Экзитполы: «Единая Россия» побеждает на выборах с большинством голосов

Экзитполы: «Единая Россия» побеждает на выборах с большинством голосовБез учета новых регионов и приграничья КПРФ получает второе место с 14% голосов
«Единая Россия» (ЕР) лидирует на выборах в Госдуму, согласно результатам опросов избирателей на выходе с участков (экзитполов). По данным АЦ ВЦИОМ, партия получает 49,4%. Второе место у КПРФ – 14,2%, третье – у ЛДПР с 10,7%. У «Новых людей» – 9,7% голосов. Согласно опросу, «Справедливая Россия» также проходит в Госдуму с 6,6%. Их ближайший преследователь – Российская партия пенсионеров (3,3%). Остальные набирают меньше 3%.
Аналогичный опрос проводила и компания «Инсомар». По ее данным, ЕР получает 52,8%, у КПРФ – 14,8%. Распределение мест совпадает с результатами ВЦИОМа – третьей идет ЛДПР с 9,9%, четвертыми – «Новые люди» с 8,6%. По данным «Инсомара», СР также проходит в Госдуму, получая 5,5%. У «пенсионеров» – 3,1%.
Ожидаемый результат «Единой России» может быть выше, отмечают социологи. Партия, вероятнее всего, преодолеет результат прошлой кампании (49,82%).
Дело в том, что ВЦИОМ провел свои опросы на 1755 УИК в 69 субъектах России, «Инсомар» – на 987 УИК в 58 субъектах России. Важно, что социологи не проводили опросов в приграничных и в новых регионах. Это исследование не охватывает и ряд других категорий. В частности, военных и тех, кто голосовал через ДЭГ.
Наиболее устойчивым электоратом обладают ЕР и КПРФ. А «Новые люди» демонстрируют лучший результат, чем в 2021 г., но, опираясь на молодой электорат и жителей городов, провели более слабую мобилизацию, полагают социологи.