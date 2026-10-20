«Справедливая Россия» предложила передать вакантный думский мандат Фадзаеву
Президиум центрального совета партии «Справедливая Россия» 20 октября предложил Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России передать вакантный мандат депутата Госдумы IX созыва Арсену Фадзаеву. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе партии.
Решение принято в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Константина Шагимуратова, избранного по федеральному списку «Справедливой России». Фадзаев был зарегистрирован кандидатом от партии на выборах в Госдуму IX созыва, но по итогам голосования депутатский мандат не получил.
16 октября «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили о возможном возвращении Фадзаева в Госдуму. Тогда в «Справедливой России» пояснили, что отказ от мандата стал личным решением Шагимуратова, а передача места другому кандидату будет проходить в соответствии с установленными законом процедурами.
По итогам выборов в Госдуму IX созыва «Справедливая Россия» получила 17 депутатских мандатов, включая четыре по одномандатным округам. Партия набрала 5,34% голосов по федеральному списку против 7,46% на выборах 2021 г.