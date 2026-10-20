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«Справедливая Россия» предложила передать вакантный думский мандат Фадзаеву

Анна Виноградова
Юлия Малева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президиум центрального совета партии «Справедливая Россия» 20 октября предложил Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России передать вакантный мандат депутата Госдумы IX созыва Арсену Фадзаеву. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе партии.

Решение принято в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Константина Шагимуратова, избранного по федеральному списку «Справедливой России». Фадзаев был зарегистрирован кандидатом от партии на выборах в Госдуму IX созыва, но по итогам голосования депутатский мандат не получил.

16 октября «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили о возможном возвращении Фадзаева в Госдуму. Тогда в «Справедливой России» пояснили, что отказ от мандата стал личным решением Шагимуратова, а передача места другому кандидату будет проходить в соответствии с установленными законом процедурами.

По итогам выборов в Госдуму IX созыва «Справедливая Россия» получила 17 депутатских мандатов, включая четыре по одномандатным округам. Партия набрала 5,34% голосов по федеральному списку против 7,46% на выборах 2021 г.

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