«Справедливая Россия» предложила передать вакантный думский мандат Фадзаеву

16 октября «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили о возможном возвращении Фадзаева в Госдуму. Тогда в «Справедливой России» пояснили, что отказ от мандата стал личным решением Шагимуратова, а передача места другому кандидату будет проходить в соответствии с установленными законом процедурами.