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Арсен Фадзаев может вернуться в Госдуму

СР может передать ему ставший вакантным мандат
Юлия Малева
Владимир Федоренко / РИА Новости
Владимир Федоренко / РИА Новости

Думский мандат депутата от «Справедливой России» (СР) Константина Шагимуратова, написавшего заявление о сложении полномочий, может перейти бывшему сенатору от Северной Осетии Арсену Фадзаеву. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к партии. 

Проект постановления о досрочном сложении полномочий Шагимуратова на основании его заявления размещен в думской базе. Этот вопрос может быть рассмотрен на заседании нижней палаты 20 октября. Шагимуратов – руководитель реготделения СР в Башкирии, избрался в Госдуму по списку партии. Он возглавлял региональную группу № 3, состоящую из девяти кандидатов. В Башкирии СР набрала 8,11% (в целом по стране – 5,34%).

Отказ от мандата – это личное решение Шагимуратова, сообщила «Ведомостям» представитель СР. «Мандат будет передаваться в соответствии с утвержденными законодательством процедурами либо другим кандидатам в соответствующей территориальной группе, либо по решению президиума центрального совета партии кандидатам из другой территориальной группы», – уточнила она. Шагимуратов на звонки «Ведомостей» не ответил. 

Первое сложение мандата

Первым депутатом Госдумы девятого созыва, подавшим заявление о досрочном сложении полномочий, стала Ирина Елиферова (ЕР) 6 октября. Она приняла мандат лишь на несколько дней. За это время Елиферова посетила два заседания нижней палаты. 13 октября Госдума приняла постановление о лишении ее полномочий. 

Вакантное место может достаться Фадзаеву, для этого все оставшиеся восемь человек в реггруппе по Башкирии должны отказаться от мандата, говорит источник, близкий к СР. Вероятнее всего, это случится, решение согласовано, отмечает он. Фадзаев баллотировался первым номером от группы, объединяющей Дагестан, Ингушетию, Северную Осетию и Чечню, и будет отвечать во фракции за Северный Кавказ, добавил собеседник.  

64-летний Фадзаев – член центрального совета партии, двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе. Политическую карьеру начал в парламенте Северной Осетии в 1999 г. В 2000 г. был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. В 2003 г. избрался в Госдуму от «Союза правых сил», а затем перешел во фракцию «Единой России» (ЕР). В 2007 г. снова прошел в Госдуму – по списку ЕР. В 2011 г. Фадзаев присоединился к «Патриотам России», а в 2012 г. возглавил ее список на выборах в парламент Северной Осетии. В сентябре 2017 г. стал сенатором от республики, работал в СФ до 2022 г. Сейчас он депутат парламента Северной Осетии, член комитета по бюджету и налогам. 

Фадзаев не ответил на звонки «Ведомостей». 

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