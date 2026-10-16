Арсен Фадзаев может вернуться в Госдуму

64-летний Фадзаев – член центрального совета партии, двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе. Политическую карьеру начал в парламенте Северной Осетии в 1999 г. В 2000 г. был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. В 2003 г. избрался в Госдуму от «Союза правых сил», а затем перешел во фракцию «Единой России» (ЕР). В 2007 г. снова прошел в Госдуму – по списку ЕР. В 2011 г. Фадзаев присоединился к «Патриотам России», а в 2012 г. возглавил ее список на выборах в парламент Северной Осетии. В сентябре 2017 г. стал сенатором от республики, работал в СФ до 2022 г. Сейчас он депутат парламента Северной Осетии, член комитета по бюджету и налогам.