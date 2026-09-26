В «Справедливой России» назвали состав фракции в новом созыве Госдумы
В «Справедливой России» назвали имена депутатов, которые войдут в состав фракции Госдумы IX созыва. Об этом сообщил руководитель аппарата фракции СР Руслан Татаринов в Telegram-канале.
Фракцию возглавит председатель «Справедливой России» Сергей Миронов. Во фракцию войдут действующие депутаты ГД Александр Бабаков, Марина Ким, Анатолий Аксаков, Валерий Гартунг, Александр Воробьев, Анатолий Грешневиков, Александр Аксененко, Игорь Ананских, Юрий Григорьев, Сергей Кабышев, Андрей Кузнецов и Василий Швецов.
Впервые станут депутатами Госдумы бывший первый вице-премьер Украины и экс-глава нацбанка Украины Сергей Арбузов, писатель и публицист Николай Стариков, председатель Совета регионального отделения «Справедливой России» в Башкирии Константин Шагимуратов и командир подшефного партии гвардейского мотострелкового полка 1429 Минобороны Олег Чернышов.
В Госдуму по спискам «Справедливой России» (СР) не попадают Надежда Тихонова, Николай Новичков, Галина Хованская и Федот Тумусов. Ранее, 23 сентября, «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к партии, писали, что именно эти представители партии не попадут в Госдуму IX созыва.
Выборы депутатов Госдумы проходили с 18 по 20 сентября. 25 сентября ЦИК утвердил итоговое распределение мест в Госдуме IX созыва. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17.
Первое заседание депутатов Госдумы нового созыва состоится 30 сентября в 10:00.