В «Справедливой России» назвали состав фракции в новом созыве Госдумы

В Госдуму по спискам «Справедливой России» (СР) не попадают Надежда Тихонова, Николай Новичков, Галина Хованская и Федот Тумусов. Ранее, 23 сентября, «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к партии, писали, что именно эти представители партии не попадут в Госдуму IX созыва.