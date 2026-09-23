Кто может попасть во фракцию «Справедливой России» в новой Госдуме

Кто может попасть во фракцию «Справедливой России» в новой ГосдумеОдним из немногих новичков, вероятно, станет экс-глава нацбанка Украины Сергей Арбузов
По предварительным подсчетам, в Госдуму по спискам «Справедливой России» (СР) не попадают несколько известных депутатов – первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев, еще один замглавы фракции – Алексей Чепа и замещающий председателя думского комитета по развитию гражданского общества Николай Новичков. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к партии.
По словам еще одного собеседника, Чепа, «скорее всего», не проходит. Также, предварительно, не переизберется и член комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Терентьев.
По данным ЦИК на вечер 22 сентября, СР набирает 5,33% и проходит в нижнюю палату. Скорее всего, она сможет провести по спискам 13 человек вместо 19 в 2021 г. Тогда СР получила на выборах 7,46%.
Вместе с четырьмя победившими одномандатниками партия способна сформировать фракцию из 17 депутатов вместо 27 пятью годами ранее. СР уже была самой маленькой фракцией в Госдуме – в 2007 и 2016 гг. В 2011 г. ее в этом статусе сменяла ЛДПР, а в 2021 г. – «Новые люди», впервые прошедшие в парламент.
Общефедеральная часть списка СР состоит из четырех человек, но первый зампред партии Александр Бабаков прошел по округу, так что его место отойдет региональным группам. Таким образом, среди них может быть распределено 10 мандатов.
Гусев избирается по Краснодарскому краю, Чепа – по группе из семи регионов севера и центра России, Новичков – по Красноярскому краю, Томской области, Кузбассу и ЯНАО. Всем им пока не хватает голосов, чтобы подняться достаточно высоко во внутрипартийном рейтинге распределения мест, отмечают собеседники «Ведомостей».
Под большим вопросом прохождение в парламент зампреда комитета по экономической политике Михаила Делягина и председателя комитета по науке и высшему образованию Сергея Кабышева. Они возглавляют две региональные группы в Москве.
Из тех, кто почти наверняка проходит по списку в новый созыв, источники называют первого замруководителя фракции Андрея Кузнецова, зампреда комитета по экологии Анатолия Грешневикова (проиграл по округу в Ярославской области) и члена того же комитета Василия Швецова. Последний баллотировался по Челябинской области – региональную группу там возглавляет председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, но он выиграл округ, а Швецов идет в списке за ним.
Высокие шансы избраться у первого зампреда комитета по энергетике Игоря Ананских, вероятно, могут пройти член комитета по физкультуре и спорту Александр Воробьев и зампред комитета по транспорту Юрий Григорьев (проиграл по округу в Забайкалье, но у него довольно большая группа из регионов Дальнего Востока и Сибири), добавляют источники «Ведомостей».
Из новичков в Госдуму попадет бывший первый вице-премьер Украины и экс-глава нацбанка Сергей Арбузов (от новых регионов, Крыма и Севастополя) и, возможно, писатель и публицист Николай Стариков. Племянница председателя партии Сергея Миронова Надежда Тихонова, предварительно, в парламент не проходит (она возглавляет группу по Карелии, Ленинградской области и Петербургу).
Также во фракции точно не будет двух старожилов парламента – Галины Хованской (депутат Госдумы с 2003 г.) и Федота Тумусова (с 2007 г.). Они оба проиграли в одномандатных округах в Москве и Якутии соответственно, а в партийный список не включены.
В подготовке материала участвовала Юлия Малева