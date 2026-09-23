Кто может попасть во фракцию «Справедливой России» в новой Госдуме

Из тех, кто почти наверняка проходит по списку в новый созыв, источники называют первого замруководителя фракции Андрея Кузнецова, зампреда комитета по экологии Анатолия Грешневикова (проиграл по округу в Ярославской области) и члена того же комитета Василия Швецова. Последний баллотировался по Челябинской области – региональную группу там возглавляет председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, но он выиграл округ, а Швецов идет в списке за ним.