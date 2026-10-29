Новак назвал ключевые направления сотрудничества с Африкой
Россия работает с африканскими государствами по направлению сельского хозяйства, транспорта и добычи ресурсов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в беседе с «Вестями».
«Это в первую очередь сельское хозяйство и переработка, поскольку эта отрасль потенциально развиваться будет в Африке. Это транспорт, промышленные предприятия, поставки оборудования», – сказал он.
Новак добавил, что многие страны также обладают «большими потенциальными возможностями» в добыче полезных ископаемых. Особенно это касается, по его словам, нефти, газа, золота, урана: «И здесь тоже наши компетенции могут пригодиться».
Президент РФ Владимир Путин сообщил 29 октября, что товарооборот России и стран Африки вырос в полтора раза в 2025 г. до $27 млрд. Заявление прозвучало на саммите «Россия – Африка», который проходит в Москве. До этого Путин говорил, что Россия разработала платформу суверенного развития стран Африки.