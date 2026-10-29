Новак назвал ключевые направления сотрудничества с Африкой

Президент РФ Владимир Путин сообщил 29 октября, что товарооборот России и стран Африки вырос в полтора раза в 2025 г. до $27 млрд. Заявление прозвучало на саммите «Россия – Африка», который проходит в Москве. До этого Путин говорил, что Россия разработала платформу суверенного развития стран Африки.