Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%CHKZ15 000-1,32%MGKL0,988-21,99%IMOEX2 502,65+0,41%RTSI977,23+0,41%RGBI112,36+0,04%RGBITR778,16+0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Новак назвал ключевые направления сотрудничества с Африкой

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Россия работает с африканскими государствами по направлению сельского хозяйства, транспорта и добычи ресурсов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в беседе с «Вестями».

«Это в первую очередь сельское хозяйство и переработка, поскольку эта отрасль потенциально развиваться будет в Африке. Это транспорт, промышленные предприятия, поставки оборудования», – сказал он.

Новак добавил, что многие страны также обладают «большими потенциальными возможностями» в добыче полезных ископаемых. Особенно это касается, по его словам, нефти, газа, золота, урана: «И здесь тоже наши компетенции могут пригодиться».

Президент РФ Владимир Путин сообщил 29 октября, что товарооборот России и стран Африки вырос в полтора раза в 2025 г. до $27 млрд. Заявление прозвучало на саммите «Россия – Африка», который проходит в Москве. До этого Путин говорил, что Россия разработала платформу суверенного развития стран Африки.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте