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Главная / Бизнес /

Путин: товарооборот России и Африки вырос в полтора раза

Антон Потоков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Товарооборот России и стран Африки вырос в полтора раза в 2025 г. до $27 млрд. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия – Африка».

«С нашего предыдущего саммита этот показатель увеличился в полтора раза. Динамика хорошая, но истинный потенциал нашего взаимодействия, конечно, значительно больше», – сказал он.

Российский президент также назвал равноправным бизнес России с африканскими странами. По его словам, Москва не пытается выкачать из государств Африки ресурсы в духе колониализма. 

Накануне Путин рассказал, что Россия разработала платформу суверенного развития стран Африки. До этого авторы доклада «Россия – Африка: маршрут капиталов, товаров, информации и специалистов» отметили рост спроса на промышленные партнерства с местными компаниями. Перспективными направлениями сотрудничества, в частности, являются искусственный интеллект, цифровые сервисы, обработка данных и кибербезопасность.

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