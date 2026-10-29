Путин: товарооборот России и Африки вырос в полтора раза
Товарооборот России и стран Африки вырос в полтора раза в 2025 г. до $27 млрд. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия – Африка».
«С нашего предыдущего саммита этот показатель увеличился в полтора раза. Динамика хорошая, но истинный потенциал нашего взаимодействия, конечно, значительно больше», – сказал он.
Российский президент также назвал равноправным бизнес России с африканскими странами. По его словам, Москва не пытается выкачать из государств Африки ресурсы в духе колониализма.
Накануне Путин рассказал, что Россия разработала платформу суверенного развития стран Африки. До этого авторы доклада «Россия – Африка: маршрут капиталов, товаров, информации и специалистов» отметили рост спроса на промышленные партнерства с местными компаниями. Перспективными направлениями сотрудничества, в частности, являются искусственный интеллект, цифровые сервисы, обработка данных и кибербезопасность.