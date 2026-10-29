Путин назвал равноправным бизнес России с африканскими странами
Россия ведет бизнес с африканскими странами на равных, а не пытается выкачать из них ресурсы в духе колониализма. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита «Россия – Африка».
«Наши деловые круги всегда относятся к сотрудничеству с африканскими партнерами честно, уважительно, добросовестно», – подчеркнул российский лидер.
Форум «Россия – Африка» начался 28 октября. На мероприятие, которое продлится два дня, приглашены около 4000 российских и африканских предпринимателей из различных отраслей экономики. На пленарном заседании также выступит президент Бурунди Эварист Ндайишимийе, представляющий страну, председательствующую в Африканском союзе.
В тот же день Путин заявил, что Африканский союз является ключевым партнером России среди региональных организаций. По его словам, недавно начался запуск работы отраслевых российских ведомств с комиссариатами Афросоюза. Глава государства также заявил, что было бы полезно наладить более активное взаимодействие с банковскими учреждениями России и панафриканской платежно-расчетной системой (PAPSS).