МИД: Россия добивается снятия визовых ограничений перед саммитом G20
Россия продолжает взаимодействие с США для устранения ограничений, затрудняющих участие российской делегации в мероприятиях «Большой двадцатки» (G20). Работа ведется в том числе в рамках подготовки к саммиту в Майами 14–15 декабря, сообщил МИД РФ.
В ведомстве отметили, что при подготовке к встрече министров иностранных дел G20 в Атланте российская сторона вновь столкнулась с трудностями при аккредитации участников и оформлении виз. Для решения большинства возникших проблем потребовались значительные усилия.
«Продолжается плотная работа с американцами в целях снятия всех этих надуманных ограничений», – говорится в сообщении министерства. В МИД подчеркнули, что успех декабрьского саммита во многом будет зависеть от отказа США от политизации визовых процедур.
22 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение об участии Владимира Путина в саммите G20 в Майами пока не принято. По его словам, Москва получила приглашение, которое будет рассмотрено с учетом всех обстоятельств.
23 сентября госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пригласил российского президента на саммит. Он отметил, что встреча может предоставить Путину возможность провести переговоры с американским лидером Дональдом Трампом и руководителями других государств.