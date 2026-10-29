Песков объяснил, почему именно Мелании Трамп удалось договориться по Алешкам
Первая леди США Мелания Трамп смогла поспособствовать достижению договоренностей о режиме тишины в Алешках Херсонской области благодаря опыту работы в гуманитарной сфере. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал корреспонденту ИС «Вести».
«Она способствовала воссоединению детей со своими семьями – и детей на Украине, и детей в России», – отметил представитель Кремля.
Так Песков ответил на вопрос журналиста, почему Мелании и президенту США Дональду Трампу удалось договориться о перемирии в Алешках, а папе римскому – нет. По словам пресс-секретаря, первая леди США ранее приложила значительные усилия к обмену детьми и накопила опыт решения гуманитарных вопросов. Он добавил, что американская сторона участвует в мирном урегулировании конфликта на Украине. Совокупность этих усилий, по оценке Пескова, позволила достичь договоренностей по Алешкам.
23 октября Белый дом объявил о достижении соглашения между Россией и Украиной о локальном прекращении огня в Алешках при посредничестве Мелании Трамп. Договоренности предусматривают доставку гуманитарной помощи и добровольную эвакуацию мирных жителей.
26 октября Песков допустил, что прекращение огня в Алешках может стать примером для аналогичных гуманитарных соглашений на других участках.
29 октября уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что режим тишины соблюдается, нарушений не зафиксировано. По ее словам, специалисты проводят разминирование дорог для доставки гуманитарных грузов. В тот же день Лантратова вылетела в Алешки вместе с иностранными журналистами, которые будут освещать проведение миссии.