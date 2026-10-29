Так Песков ответил на вопрос журналиста, почему Мелании и президенту США Дональду Трампу удалось договориться о перемирии в Алешках, а папе римскому – нет. По словам пресс-секретаря, первая леди США ранее приложила значительные усилия к обмену детьми и накопила опыт решения гуманитарных вопросов. Он добавил, что американская сторона участвует в мирном урегулировании конфликта на Украине. Совокупность этих усилий, по оценке Пескова, позволила достичь договоренностей по Алешкам.