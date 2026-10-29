Минтранс назвал приоритеты развития транспортного сотрудничества с Африкой

Ядров также сообщил, что за два дня форума состоялось множество деловых встреч с представителями руководства африканских государств и министрами транспорта. «В целом всем понятны перспективы этого развития, где мы можем извлечь дополнительную выгоду от нашего сотрудничества», – отметил он.