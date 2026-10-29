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Минтранс назвал приоритеты развития транспортного сотрудничества с Африкой

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Россия намерена развивать транспортное сотрудничество со странами Африки, заявил министр транспорта РФ Дмитрий Ядров на форуме «Россия – Африка».

«Ключевой вектор этого взаимодействия мы видим в развитии обмена технологий, надежных логистических коридоров и подготовке нового поколения специалистов, способных создавать инфраструктуру будущего», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

По словам Ядрова, Россия и африканские государства последовательно укрепляют транспортные связи, открывают новые маршруты, расширяют деловые контакты и запускают совместные образовательные и научные проекты.

Глава Минтранса подчеркнул, что доступность транспортных услуг имеет ключевое значение для экономического роста и развития связей между территориями. При этом общей задачей сторон остается обеспечение удобных и безопасных перевозок, отвечающих потребностям граждан и бизнеса.

Ядров также сообщил, что за два дня форума состоялось множество деловых встреч с представителями руководства африканских государств и министрами транспорта. «В целом всем понятны перспективы этого развития, где мы можем извлечь дополнительную выгоду от нашего сотрудничества», – отметил он.

29 октября на саммите «Россия – Африка» президент РФ Владимир Путин заявил, что участие представителей большинства африканских стран в саммите говорит о заинтересованности континента в развитии связей с Москвой. По его словам, это подтверждает стремление сторон укреплять сотрудничество.

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