ВСС предложил сократить проверки бизнеса за счет страхования ответственности

Сократить эти расходы, по мнению Уфимцева, можно за счет передачи страховщикам части функций по оценке рисков. Например, страховые компании могли бы проверять состояние пожарной безопасности на предприятиях и устанавливать тарифы в зависимости от выявленных нарушений. Он также обратил внимание, что проверки нередко проводятся уже после происшествий, когда потребители сталкиваются с последствиями недостаточного контроля. Страхование, по его словам, могло бы упростить получение компенсаций за ущерб здоровью, жизни и имуществу.