ВСС предложил сократить проверки бизнеса за счет страхования ответственности
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предложил расширить обязательное и вмененное страхование ответственности бизнеса, чтобы заменить часть проверок со стороны государственных контрольно-надзорных органов. Об этом заявил глава союза Евгений Уфимцев на XII ежегодном форуме лидеров страхового рынка, передает «РИА Новости».
По его словам, сейчас обсуждается возможность использовать страховые механизмы вместо отдельных форм государственного контроля. Уфимцев считает такой подход перспективным и привел в пример страхование ответственности владельцев опасных объектов.
Глава ВСС отметил, что надзор за предприятиями в России охватывает множество направлений, включая пожарную безопасность, общепит и торговлю. По его оценке, государство ежегодно тратит более 300 млрд руб. на содержание инспекторов и проведение проверок.
Сократить эти расходы, по мнению Уфимцева, можно за счет передачи страховщикам части функций по оценке рисков. Например, страховые компании могли бы проверять состояние пожарной безопасности на предприятиях и устанавливать тарифы в зависимости от выявленных нарушений. Он также обратил внимание, что проверки нередко проводятся уже после происшествий, когда потребители сталкиваются с последствиями недостаточного контроля. Страхование, по его словам, могло бы упростить получение компенсаций за ущерб здоровью, жизни и имуществу.
17 октября глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что организация ведет с Центральным банком России и Минфином работу над новыми нормами страхования промышленных объектов от военных рисков, включая воздушные атаки. Поскольку на рыночных условиях такое страхование невозможно, предлагается задействовать ресурсы Национальной перестраховочной компании ЦБ. По словам Шохина, есть несколько направлений, которые РСПП хотел бы продолжить обсуждать с правительством. В частности, речь идет о страховании и перестраховании соответствующих рисков: военные риски – это новый тип рисков в системе страхования. По мнению главы РСПП, их необходимо признавать терроризмом и вводить новые законодательные нормы.
22 июля в России предложили создать широкую систему страхования военных рисков для бизнеса с участием Российской национальной перестраховочной компании (РНПК).