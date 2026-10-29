Банк России заявил о финансовой устойчивости национального перестраховщика

Ситуация с капиталом национального перестраховщика обострилась именно на фоне роста убытков по последней упомянутой категории рисков. С начала 2026 г. объем сформированных РНПК резервов под будущие выплаты только по известным случаям превысил 100 млрд руб. В компании отмечали, что частота и тяжесть таких убытков существенно выросли, что привело к отрицательному финансовому результату по итогам первого полугодия 2026 г. По итогам 2025 г. чистая прибыль компании составила 65,2 млрд руб. (+14% г/г). С июля этого года атакам БПЛА стали подвергаться не только объекты инфраструктуры и НПЗ, но и по склады Ozon, Wildberries, а также дата-центры «Яндекса».