Банк России заявил о финансовой устойчивости национального перестраховщика

Банк России заявил о финансовой устойчивости национального перестраховщикаРегулятор отслеживает ситуацию почти на ежедневной основе
Российская национальная перестраховочная компания (РНПК, «дочка» ЦБ) сейчас финансово устойчива и готова исполнять свои обязательства, сказал в разговоре с «Ведомостями» директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов в кулуарах форума «Лидеры страхового рынка». «Я скажу так: РНПК финансово устойчива сейчас на 100%. И второй момент – РНПК будет исполнять свои обязательства», – отметил он.
Разговоры о необходимости докапитализации в текущих условиях – «сотрясание воздуха», поскольку неизвестно, какой сценарий ждет рынок в будущем. Поэтому сейчас регулятор не готов давать прогнозы относительно возможной докапитализации РНПК.
Банк России отслеживает финансовую устойчивость РНПК в постоянном формате на фоне участившихся атак беспилотников на российскую инфраструктуру. В отличие от страховщиков, которые предоставляют отчетность ежемесячно, компания отчитывается перед ЦБ почти ежедневно. Это позволяет регулятору оперативно оценивать ее финансовое состояние и отслеживать возможную потребность в дополнительной капитализации, пояснил Смирнов.
11 сентября Банк России объявил о выделении 165 млрд руб. на докапитализацию РНПК. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что такое решение позволит перестраховщику исполнять все принятые на себя обязательства. РНПК оказывает услуги ключевым отраслям на льготных условиях, в частности фактически перестраховывает все риски терроризма и диверсий, напомнила она.
ЦБ учредил РНПК в 2016 г.; с 2022 г. она выступает основным перестраховщиком на российском рынке. Объявленный капитал РНПК составляет 21 млрд руб., компании предоставлены гарантии Центробанка в пределах 750 млрд руб. После начала спецоперации России на Украине и, как следствие, ухода западных перестраховщиков нагрузка на РНПК резко увеличилась. Сейчас компания обеспечивает более 70% всех исходящих рисков отечественных страховщиков, а также является конечным держателем общей перестраховочной емкости по рискам терроризма и диверсии, включая ущерб от беспилотников.
Ситуация с капиталом национального перестраховщика обострилась именно на фоне роста убытков по последней упомянутой категории рисков. С начала 2026 г. объем сформированных РНПК резервов под будущие выплаты только по известным случаям превысил 100 млрд руб. В компании отмечали, что частота и тяжесть таких убытков существенно выросли, что привело к отрицательному финансовому результату по итогам первого полугодия 2026 г. По итогам 2025 г. чистая прибыль компании составила 65,2 млрд руб. (+14% г/г). С июля этого года атакам БПЛА стали подвергаться не только объекты инфраструктуры и НПЗ, но и по склады Ozon, Wildberries, а также дата-центры «Яндекса».
Сумма в 165 млрд руб. – минимально необходимая, но не избыточная для докапитализации РНПК, говорил представитель Всероссийского союза страховщиков (ВСС) «Ведомостям». После ее внесения капитал компании вырастет почти в девять раз, что существенно укрепит ее платежеспособность и позволит исполнять принятые обязательства, полагает он.
Поддержка национального перестраховщика имеет системное значение: без нее страховщикам пришлось бы резко сокращать страховое покрытие или повышать тарифы, отмечал представитель ВСС. При этом в массовом сегменте, включая страхование складов и коммерческой недвижимости в регионах, подвергающихся атакам украинских беспилотников, ситуация остается напряженной.