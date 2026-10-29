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В ЦИК проработают вопрос о страховании здоровья и жизни членов избиркомов

Эта инициатива актуальна для новых регионов, говорят эксперты
Юлия Малева
Михаил Спиридонов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

По итогам выборов в Госдуму 2026 г. Центризбирком (ЦИК) прорабатывает вопрос о страховании жизни и здоровья членов избирательных комиссий, сообщили «Ведомостям» два источника в системе избирательных комиссий. Сейчас практика страхования есть в одном регионе – в Татарстане, уточнил один из них. Возможно, будут еще какие-то предложения исходя из региональной практики, добавил собеседник. «Главным образом речь идет про страхование именно [членов участковых избирательных комиссий]. Но и страхование членов территориальных избирательных комиссий почему бы не рассмотреть? И остальных. Время-то военное», – сказал источник «Ведомостей».

Практика страхования членов участковых избирательных комиссий в Татарстане появилась впервые в 2020 г. во время пандемии COVID-19. Тогда было застраховано 21 300 человек, говорил председатель регионального избиркома Андрей Кондратьев. Страховка составляет 500 000 руб. на человека. По его словам, тогда страховая компания выплатила компенсации в несколько раз больше вложенных средств – в республике были зафиксированы смертельные случаи среди членов комиссий, включая представителя ЦИК с правом решающего голоса. Кондратьев отмечал, что такая практика – это «важная социальная и психологическая поддержка» членов участковых избирательных комиссий.

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