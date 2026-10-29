В ЦИК проработают вопрос о страховании здоровья и жизни членов избиркомов

По итогам выборов в Госдуму 2026 г. Центризбирком (ЦИК) прорабатывает вопрос о страховании жизни и здоровья членов избирательных комиссий, сообщили «Ведомостям» два источника в системе избирательных комиссий. Сейчас практика страхования есть в одном регионе – в Татарстане, уточнил один из них. Возможно, будут еще какие-то предложения исходя из региональной практики, добавил собеседник. «Главным образом речь идет про страхование именно [членов участковых избирательных комиссий]. Но и страхование членов территориальных избирательных комиссий почему бы не рассмотреть? И остальных. Время-то военное», – сказал источник «Ведомостей».