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Путин заявил о минировании Украиной подходов к Алешкам

Сергей Пахомов
Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка
Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка

Украинская сторона минировала подходы к Алешкам, создавая гуманитарную катастрофу в городе. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия – Африка».

«Эта ситуация складывалась давно. Сейчас не буду говорить о том, как действовала противная сторона, минируя подходы к этому населенному пункту и создавая практически гуманитарную катастрофу», – заявил российский лидер.

Режим прекращения огня в Алешках вступил в силу 27 октября в 4:00 мск и будет действовать до 22:59 1 ноября. 29 октября уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о соблюдении «режима тишины». По ее словам, инцидентов за это время не было зафиксировано. Российские военные проводят инженерно-технические работы, а также ведется разминирование дороги, уточнила омбудсмен.

28 октября Лантратова сообщила, что в Алешках проходит разминирование дорог для доставки гуманитарной помощи и выезда жителей. Она добавила, что работа ведется совместно с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом, а посредником и координатором выступает первая леди США Мелания Трамп.

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