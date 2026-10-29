Путин заявил о минировании Украиной подходов к Алешкам
Украинская сторона минировала подходы к Алешкам, создавая гуманитарную катастрофу в городе. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия – Африка».
«Эта ситуация складывалась давно. Сейчас не буду говорить о том, как действовала противная сторона, минируя подходы к этому населенному пункту и создавая практически гуманитарную катастрофу», – заявил российский лидер.
Режим прекращения огня в Алешках вступил в силу 27 октября в 4:00 мск и будет действовать до 22:59 1 ноября. 29 октября уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о соблюдении «режима тишины». По ее словам, инцидентов за это время не было зафиксировано. Российские военные проводят инженерно-технические работы, а также ведется разминирование дороги, уточнила омбудсмен.
28 октября Лантратова сообщила, что в Алешках проходит разминирование дорог для доставки гуманитарной помощи и выезда жителей. Она добавила, что работа ведется совместно с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом, а посредником и координатором выступает первая леди США Мелания Трамп.