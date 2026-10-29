В Max появились новые инструменты для авторов каналов

Новое мини-приложение доступно в настройках канала. С его помощью авторы смогут подключать донаты, получать метку А+, управлять продвижением публикаций, проводить розыгрыши и организовывать трансляции. Кроме того, сервис предоставляет доступ к справочным материалам. В ближайшее время пользователям станет доступна отправка фото и видео в комментариях.