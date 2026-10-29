В Max появились новые инструменты для авторов каналов
Max запустил обновления для авторов каналов. Блогеры получили возможность выбирать профиль для ответов в комментариях, а также пользоваться мини-приложением «Инструменты канала», объединяющим функции управления и продвижения. Об этом сообщила пресс-служба платформы.
Новое мини-приложение доступно в настройках канала. С его помощью авторы смогут подключать донаты, получать метку А+, управлять продвижением публикаций, проводить розыгрыши и организовывать трансляции. Кроме того, сервис предоставляет доступ к справочным материалам. В ближайшее время пользователям станет доступна отправка фото и видео в комментариях.
По данным компании, количество публичных и приватных каналов в Max превысило 16,5 млн, а суммарная аудитория достигла 610 млн подписок.
15 октября в мессенджере появились функции регулировки размера текста, архивирования историй и автоматического сохранения медиа. Авторы каналов также получили возможность попадать в подборку рекомендаций, которая формируется с учетом интересов пользователей, тематики и качества контента.