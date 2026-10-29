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В Max появились новые инструменты для авторов каналов

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Max запустил обновления для авторов каналов. Блогеры получили возможность выбирать профиль для ответов в комментариях, а также пользоваться мини-приложением «Инструменты канала», объединяющим функции управления и продвижения. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

Новое мини-приложение доступно в настройках канала. С его помощью авторы смогут подключать донаты, получать метку А+, управлять продвижением публикаций, проводить розыгрыши и организовывать трансляции. Кроме того, сервис предоставляет доступ к справочным материалам. В ближайшее время пользователям станет доступна отправка фото и видео в комментариях.

По данным компании, количество публичных и приватных каналов в Max превысило 16,5 млн, а суммарная аудитория достигла 610 млн подписок.

15 октября в мессенджере появились функции регулировки размера текста, архивирования историй и автоматического сохранения медиа. Авторы каналов также получили возможность попадать в подборку рекомендаций, которая формируется с учетом интересов пользователей, тематики и качества контента.

5 октября Max запустил таргетированную рекламу в каналах. Размещать объявления можно в каналах с аудиторией от 1000 подписчиков. Для выбора целевой аудитории используется технологическая платформа VK Discovery.

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