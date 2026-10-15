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Max добавил функции архива историй и автосохранения медиа

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Национальный мессенджер Max добавил новые функции: регулировку размера текста, архив историй и автосохранение медиа в галерею. Авторы каналов могут попасть в подборку рекомендаций в ленте, говорится в сообщении компании.

После подписки на новый канал пользователь увидит блок с рекомендациями на основе интересов, тематик и качества контента. Архив историй доступен в разделе «Чаты» или в настройках в разделе «Мои истории». Автосохранение медиа настраивается в разделе «Хранение и загрузка медиа», размер текста – в «Оформлении».‍

9 октября гендиректор платформы Max Фарит Хуснояров сообщал, что мессенджер в скором времени добавит мультизакрепы в чатах и сторис в каналах. По его словам, ветки появятся уже в I квартале 2027 г.

5 октября в Max появилась возможность размещать таргетированную рекламу в каналах. Реклама доступна в каналах с аудиторией от 1000 подписчиков. Объявления будут показываться после основного контента.

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