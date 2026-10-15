Max добавил функции архива историй и автосохранения медиа

После подписки на новый канал пользователь увидит блок с рекомендациями на основе интересов, тематик и качества контента. Архив историй доступен в разделе «Чаты» или в настройках в разделе «Мои истории». Автосохранение медиа настраивается в разделе «Хранение и загрузка медиа», размер текста – в «Оформлении».‍