Max добавил функции архива историй и автосохранения медиа
Национальный мессенджер Max добавил новые функции: регулировку размера текста, архив историй и автосохранение медиа в галерею. Авторы каналов могут попасть в подборку рекомендаций в ленте, говорится в сообщении компании.
После подписки на новый канал пользователь увидит блок с рекомендациями на основе интересов, тематик и качества контента. Архив историй доступен в разделе «Чаты» или в настройках в разделе «Мои истории». Автосохранение медиа настраивается в разделе «Хранение и загрузка медиа», размер текста – в «Оформлении».
9 октября гендиректор платформы Max Фарит Хуснояров сообщал, что мессенджер в скором времени добавит мультизакрепы в чатах и сторис в каналах. По его словам, ветки появятся уже в I квартале 2027 г.
5 октября в Max появилась возможность размещать таргетированную рекламу в каналах. Реклама доступна в каналах с аудиторией от 1000 подписчиков. Объявления будут показываться после основного контента.