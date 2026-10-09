В мессенджере Max скоро появятся ветки и мультизакрепы в чатах
Мессенджер Max в ближайшее время добавит мультизакрепы в чатах и сторис в каналах. Об этом на форуме «Цифровые решения» в рамках сессии Росмолодежи «Код будущего: перезагрузка молодежной политики через технологии» заявил гендиректор платформы Фарит Хуснояров.
«Есть функции, которых у нас пока не хватает, но мы стремимся все это закрыть. Так, в ближайшее время у нас появятся еще мультизакрепы, сторис в каналах и так далее. Я думаю, что ветки появятся уже в I квартале 2027 г.», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Хуснояров добавил, что планируется добавить и другие функции, о которых просят пользователи. Он также отметил, что в мессенджере зарегистрировались 140 млн человек, а на ежедневной основе Max пользуются 90 млн человек. Хуснояров подчеркнул, что сейчас, когда в приложении зарегистрировано рекордное количество пользователей, команда разработчиков будет больше времени уделять качеству продукта. Обновления, по его словам, выходят каждую неделю.
5 октября в Max появилась возможность размещать таргетированную рекламу в каналах. Реклама доступна в каналах с аудиторией от 1000 подписчиков. Объявления будут показываться после основного контента.
6 октября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в Max зарегистрировалось более 130 млн человек. Больше всего регистраций приходится на Узбекистан, Казахстан, Белоруссию, Кыргызстан и Таджикистан.