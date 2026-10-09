В мессенджере Max скоро появятся ветки и мультизакрепы в чатах

«Есть функции, которых у нас пока не хватает, но мы стремимся все это закрыть. Так, в ближайшее время у нас появятся еще мультизакрепы, сторис в каналах и так далее. Я думаю, что ветки появятся уже в I квартале 2027 г.», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).