«Русал» и Гана договорились создать совместное предприятие по добыче бокситов
Бокситами называют осадочные или латеритные горные породы, которые являются главной рудой для получения алюминия и галлия.
Советник президента РФ Антон Кобяков по итогам форума «Россия – Африка» рассказал, что в ходе саммита было подписано более 60 соглашений без учета документов, составляющих коммерческую тайну.
По его словам, в мероприятиях приняли участие более 3500 человек из 74 государств, включая африканские и другие дружественные страны. Среди участников было свыше 1200 представителей российского и зарубежного бизнеса примерно из 630 компаний. Деловая программа форума включала более 40 тематических сессий.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия – Африка» заявил, что Россия заинтересована в переносе определенных производств в Африку в условиях санкций. Он подчеркнул, что возможности для развития экономического сотрудничества с африканскими государствами требуют дальнейшей проработки.