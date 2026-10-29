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Главная / Бизнес /

«Русал» и Гана договорились создать совместное предприятие по добыче бокситов

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

«Русал» и Гана подписали меморандум о создании совместного предприятия по добыче и переработке бокситов, сообщило «РИА Новости».

Бокситами называют осадочные или латеритные горные породы, которые являются главной рудой для получения алюминия и галлия.

Советник президента РФ Антон Кобяков по итогам форума «Россия – Африка» рассказал, что в ходе саммита было подписано более 60 соглашений без учета документов, составляющих коммерческую тайну.

По его словам, в мероприятиях приняли участие более 3500 человек из 74 государств, включая африканские и другие дружественные страны. Среди участников было свыше 1200 представителей российского и зарубежного бизнеса примерно из 630 компаний. Деловая программа форума включала более 40 тематических сессий.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия – Африка» заявил, что Россия заинтересована в переносе определенных производств в Африку в условиях санкций. Он подчеркнул, что возможности для развития экономического сотрудничества с африканскими государствами требуют дальнейшей проработки.

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