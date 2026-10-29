«Русал» и Гана договорились создать совместное предприятие по добыче бокситов

По его словам, в мероприятиях приняли участие более 3500 человек из 74 государств, включая африканские и другие дружественные страны. Среди участников было свыше 1200 представителей российского и зарубежного бизнеса примерно из 630 компаний. Деловая программа форума включала более 40 тематических сессий.