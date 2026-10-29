В Сербии на 53 участках проведут повторное голосование на выборах в парламент
Республиканская избирательная комиссия (РИК) Сербии назначила повторное голосование на 53 участках на досрочных парламентских выборах. Оно состоится 1 ноября с 07:00 до 20:00 по местному времени (09:00–22:00 мск). Соответствующее решение комиссия приняла на заседании 28 октября.
По словам председателя РИК Владимира Димитриевича, на 31 участке установить результаты голосования не удалось, еще на 22 они были аннулированы. Об этом сообщается на сайте правительства Сербии.
После обработки протоколов с 8338 из 8392 участков (99,35%) оппозиционный «Студенческий список», объединяющий участников антиправительственных протестов и их сторонников, набрал 53,04% голосов. Коалиция «Александр Вучич – Объединенная Сербия» получила 38,97%, свидетельствуют предварительные данные РИК, передает Blic.
Согласно сербскому законодательству, избирком должен объявить окончательные результаты в течение 96 часов после получения всех протоколов участковых комиссий. Затем в течение 10 дней РИК предстоит распределить депутатские мандаты.
25 октября бывший президент Сербии Александр Вучич признал поражение своей Сербской прогрессивной партии на парламентских выборах, не дожидаясь официальных итогов. Он предположил, что «Студенческий список» получит от 135 до 140 мест в 250-местной народной скупщине.
26 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на продолжение сотрудничества Москвы и Белграда после смены власти в Сербии. Он также отметил вклад Вучича в развитие двусторонних отношений.