В Кремле надеются на конструктив новых сербских властей
В Кремле выразили надежду, что новая власть Сербии будет действовать так, чтобы и дальше развивать отношения с Россией, ведь сотрудничество с Москвой в интересах Белграда. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это [сотрудничество с Россией] приносит выгоду Сербии, это выгодно Сербии, прежде всего. Мы же, в свою очередь, намерены и дальше всемерно способствовать развитию наших отношений с Белградом. Но, как вы знаете, танго танцуют вдвоем», – заключил он.
Песков также отметил вклад экс-президента Сербии Александра Вучича в развитие двухсторонних отношений.
«Мы знаем, что г-н Вучич будет оставаться на политической арене, и мы надеемся, что, даже будучи в оппозиции, он все равно будет вносить этот вклад в развитие двусторонних отношений», – сказал представитель Кремля.
25 октября в Сербии завершились выборы в национальную скупщину (парламент). С убедительным преимуществом при рекордной явке их выиграл оппозиционный блок «Студенческий список – Студенты побеждают», сформированный незадолго до голосования: по предварительным данным, он получит от 135 до 140 мандатов из 250. Сербская прогрессивная партия (СПП) Вучича займет около 105 мест. Сам бывший глава государства, досрочно покинувший пост в надежде стать премьером, признал поражение.