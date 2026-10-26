В Кремле надеются на конструктив новых сербских властей

«Это [сотрудничество с Россией] приносит выгоду Сербии, это выгодно Сербии, прежде всего. Мы же, в свою очередь, намерены и дальше всемерно способствовать развитию наших отношений с Белградом. Но, как вы знаете, танго танцуют вдвоем», – заключил он.