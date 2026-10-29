Саша Барон Коэн впервые извинился перед казахстанцами за образ Бората

Комик подчеркнул, что уважает народ и культуру Казахстана. Он также вспомнил жалобу казахстанского посольства на образ Бората и признал претензии обоснованными. По словам актера, сатира была направлена не против Казахстана, а против невежества людей, готовых поверить в абсурдные истории о незнакомой им стране.