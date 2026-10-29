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Саша Барон Коэн впервые извинился перед казахстанцами за образ Бората

Анна Виноградова
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Британский актер и комик Саша Барон Коэн принес извинения жителям Казахстана за образ вымышленного журналиста Бората Сагдиева. Он подчеркнул, что персонаж не имеет отношения к реальной стране и ее жителям. Об этом актер заявил в подкасте Happy Sad Confused.

«Я хочу впервые извиниться перед народом Казахстана. Борат не имеет никакого отношения к Казахстану», – сказал Коэн.

Актер рассказал, что национальность персонажа неоднократно менялась в зависимости от телеканала, для которого создавалось шоу. Первоначально Борат был выходцем из Албании, затем представлялся уроженцем Молдавии. Позднее, когда проект перешел на HBO, Коэн решил сделать персонажа казахстанцем, поскольку считал, что зрители мало знают об этой стране.

Комик подчеркнул, что уважает народ и культуру Казахстана. Он также вспомнил жалобу казахстанского посольства на образ Бората и признал претензии обоснованными. По словам актера, сатира была направлена не против Казахстана, а против невежества людей, готовых поверить в абсурдные истории о незнакомой им стране.

В 2006 г. российское Федеральное агентство по культуре и кинематографии запретило прокат фильма «Борат». Чиновники сочли картину уничижительной по отношению к народу Казахстана.

В 2021 г. продолжение комедии «Борат-2» получило премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм – комедия или мюзикл». Коэн также был признан лучшим актером в этой категории.

Коэн исполнит главную роль в новой театральной постановке Квентина Тарантино The Popinjay Cavalier. Премьера запланирована на март 2027 г. в Лондоне.

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