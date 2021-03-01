Объявлены победители премии «Золотой глобус»

В США в ночь с 28 февраля на 1 марта состоялась церемония вручения кинопремии «Золотой глобус». Церемония вручения премии прошла по видеосвязи из Нью-Йорка и Беверли-Хиллз. Премию за лучший драматический фильм получила «Земля кочевников», рассказывающая об американке, которая стала безработной из-за экономического кризиса и вынуждена скитаться по стране. Чжао также получила за свой фильм отдельную награду в номинации «Лучшая режиссура».