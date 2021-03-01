Объявлены победители премии «Золотой глобус»
В США в ночь с 28 февраля на 1 марта состоялась церемония вручения кинопремии «Золотой глобус». Церемония вручения премии прошла по видеосвязи из Нью-Йорка и Беверли-Хиллз. Премию за лучший драматический фильм получила «Земля кочевников», рассказывающая об американке, которая стала безработной из-за экономического кризиса и вынуждена скитаться по стране. Чжао также получила за свой фильм отдельную награду в номинации «Лучшая режиссура».
В номинации «Лучший драматический фильм» также были представлены такие картины, как «Отец» Флориан Зеллер, «Манк» Дэвида Финчера, «Девушка, подающая надежды» Эмиральд Феннел и «Суд над чикагской семёркой» Аарона Соркина.
Лауреаты «Золотого глобуса»:
Лучший фильм-драма — «Земля кочевников»;
Лучший мюзикл/комедия — «Борат-2»;
Лучшая актриса драматического кино — Андра Дей («Соединенные штаты против Билли Холидей»);
Лучший актер драматического кино — Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»);
Лучшая актриса мюзикла/комедии — Розамунд Пайк («Аферистка»);
Лучший актер мюзикла/комедии - Саша Барон Коэн («Борат-2»);
Лучший режиссер — Хлоя Чжао («Земля кочевников»);
Лучший сценарий - «Суд над чикагской семеркой» (Аарон Соркин);
Лучший анимационный фильм - «Душа»;
Лучший фильм на иностранном языке - «Минари»;
Лучший драматический телесериал - «Корона»;
Лучший телесериал (комедия/мюзикл) - «Шиттс Крик»;
Лучший минисериал или телефильм - «Ход королевой».
Премию «Золотой глобус» каждый год присуждает Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных в Голливуде. Наградой отмечаются работы по итогам прошедшего года в более чем двух десятках категорий. В этом году церемония награждения проходила в 78-й раз.