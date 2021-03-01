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Объявлены победители премии «Золотой глобус»

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В США в ночь с 28 февраля на 1 марта состоялась церемония вручения кинопремии «Золотой глобус». Церемония вручения премии прошла по видеосвязи из Нью-Йорка и Беверли-Хиллз. Премию за лучший драматический фильм получила «Земля кочевников», рассказывающая об американке, которая стала безработной из-за экономического кризиса и вынуждена скитаться по стране. Чжао также получила за свой фильм отдельную награду в номинации «Лучшая режиссура».

В номинации «Лучший драматический фильм» также были представлены такие картины, как «Отец» Флориан Зеллер, «Манк» Дэвида Финчера, «Девушка, подающая надежды» Эмиральд Феннел и «Суд над чикагской семёркой» Аарона Соркина.

Лауреаты «Золотого глобуса»:

  • Лучший фильм-драма — «Земля кочевников»;

  • Лучший мюзикл/комедия — «Борат-2»;

  • Лучшая актриса драматического кино — Андра Дей («Соединенные штаты против Билли Холидей»);

  • Лучший актер драматического кино — Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»);

  • Лучшая актриса мюзикла/комедии — Розамунд Пайк («Аферистка»);

  • Лучший актер мюзикла/комедии - Саша Барон Коэн («Борат-2»);

  • Лучший режиссер — Хлоя Чжао («Земля кочевников»);

  • Лучший сценарий - «Суд над чикагской семеркой» (Аарон Соркин);

  • Лучший анимационный фильм - «Душа»; 

  • Лучший фильм на иностранном языке - «Минари»;

  • Лучший драматический телесериал - «Корона»; 

  • Лучший телесериал (комедия/мюзикл) - «Шиттс Крик»; 

  • Лучший минисериал или телефильм - «Ход королевой».

Премию «Золотой глобус» каждый год присуждает Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных в Голливуде. Наградой отмечаются работы по итогам прошедшего года в более чем двух десятках категорий. В этом году церемония награждения проходила в 78-й раз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных