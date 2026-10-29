Мурашко сообщил, когда российская вакцина от ВПЧ появится в календаре прививок
Российскую вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ) добавят в национальный календарь прививок в 2027 г., сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на саммите «Россия – Африка».
«Будем расширять национальный календарь прививок, включая в том числе вакцинацию от папилломавирусной инфекции. И со следующего года российский препарат будет доступен и будет поступать в регионы», – сказал он (цитата по ТАСС).
Минздрав зарегистрировал первую российскую вакцину против ВПЧ цегардекс в марте 2025 г. Он защищает от четырех типов ВПЧ – 6, 11, 16 и 18. Последние два относятся к высокоонкогенным и могут вызывать рак шейки матки и другие онкологические заболевания. Препарат разработали «Нанолек» и НПК «Комбиотех».