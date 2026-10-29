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Мурашко сообщил, когда российская вакцина от ВПЧ появится в календаре прививок

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российскую вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ) добавят в национальный календарь прививок в 2027 г., сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на саммите «Россия – Африка».

«Будем расширять национальный календарь прививок, включая в том числе вакцинацию от папилломавирусной инфекции. И со следующего года российский препарат будет доступен и будет поступать в регионы», – сказал он (цитата по ТАСС).

Минздрав зарегистрировал первую российскую вакцину против ВПЧ цегардекс в марте 2025 г. Он защищает от четырех типов ВПЧ – 6, 11, 16 и 18. Последние два относятся к высокоонкогенным и могут вызывать рак шейки матки и другие онкологические заболевания. Препарат разработали «Нанолек» и НПК «Комбиотех».

Гендиректор компании-производителя «Нанолек» Евгений Баринов объявлял, что первая партия российской вакцины против ВПЧ цегардекс поступит в медицинские учреждения в конце сентября. Тогда стартовая серия препарата объемом 30 000 доз была уже выпущена в гражданский оборот.

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