Первые дозы российской вакцины от ВПЧ поступят в клиники в конце сентября

29 октября 2025 г. в Кировской области запустили производство «Цегардекса» по полному циклу. Инвестиции в проект составили 7,5 млрд руб., а в 2027 г. «Нанолек» рассчитывает выпускать более 3 млн доз препарата в год. 14 января 2026 г. правительство перенесло включение вакцинации против ВПЧ в национальный календарь с 2026 на 2027 г.