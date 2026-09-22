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Первые дозы российской вакцины от ВПЧ поступят в клиники в конце сентября

Анна Виноградова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Первая партия российской вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) цегардекс поступит в медицинские учреждения в конце сентября. Стартовая серия препарата объемом 30 000 доз уже выпущена в гражданский оборот, сообщил на пресс-конференции гендиректор компании-производителя «Нанолек» Евгений Баринов, передает «Интерфакс».

До конца 2026 г. компания планирует произвести 600 000 доз вакцины. «Появление собственного производства позволяет переломить эту тенденцию и гарантировать надежную защиту населения от опасных типов вируса», – сказал Баринов.

31 марта 2025 г. Минздрав зарегистрировал первую российскую вакцину против ВПЧ цегардекс. Препарат разработали «Нанолек» и НПК «Комбиотех». Он защищает от четырех типов ВПЧ – 6, 11, 16 и 18, два из которых относятся к высокоонкогенным и могут вызывать рак шейки матки и другие онкологические заболевания.

29 октября 2025 г. в Кировской области запустили производство «Цегардекса» по полному циклу. Инвестиции в проект составили 7,5 млрд руб., а в 2027 г. «Нанолек» рассчитывает выпускать более 3 млн доз препарата в год. 14 января 2026 г. правительство перенесло включение вакцинации против ВПЧ в национальный календарь с 2026 на 2027 г.

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