В России впервые начали производить вакцину против ВПЧ

В России впервые начали производить вакцину против ВПЧОна появится на рынке во второй половине 2026 года и в будущем может стать доступна по ОМС
Первое в РФ производство вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) «Цегардекс» открыли в Кировской области, говорится в пресс-релизе биофармацевтической компании «Нанолек» и Фонда развития промышленности (ФРП). Выпуск препарата организован по полному циклу на промышленных мощностях «Нанолека».
Минздрав зарегистрировал «Цегардекс» в марте 2025 г. Препарат показан для вакцинации взрослых в возрасте 18-45 лет и защищает от четырех онкогенных типов ВПЧ. Его действие направлено на профилактику рака шейки матки и других онкологических заболеваний, ассоциированных с вирусом.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ВПЧ является причиной 7,5% всех случаев смерти от онкологии у женщин. Более 95% случаев рака шейки матки вызваны именно им.
«Первые запущенные в производство серии вакцины «Цегардекс» выйдут в гражданский оборот во второй половине 2026 г.», – сообщил генеральный директор «Нанолека» Евгений Баринов. Он также отметил, что в 2027 г. компания планирует полностью закрыть потребность российской системы здравоохранения в вакцине против ВПЧ.
Предполагается, что производственных мощностей «Нанолека» хватит и для вывода «Цегардекса» на международный рынок. Уже открытый участок по наработке антигена может выпускать не менее 600 000 доз вакцин ежегодно, говорится в пресс-релизе разработчиков вакцины. К 2027 г. будет открыт второй участок и «Нанолек» сможет производить более 3 млн доз «Цегардекса» в год, утверждают в компании.
Общий объем инвестиций в производство вакцины составил 7,5 млрд руб. Из них 950 млн руб. были предоставлены ФРП в виде льготного займа по программе «Проекты развития» на приобретение высокотехнологичного оборудования.
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вакцинация от ВПЧ в первую очередь показана девочкам 9-14 лет. Клинические исследования «Цегардекса» с участием детей 9-17 лет завершились в августе 2025 г. Расширение показаний к применению вакцины на несовершеннолетних ожидается в феврале 2026 г.
Сейчас прививка от ВПЧ не входит в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП), а значит, пройти вакцинацию по полису ОМС взрослые россияне не могут. В 43 субъектах действуют региональные программы бесплатной вакцинации для детей 9-14 лет, рассказала «Ведомостям» главный внештатный специалист гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена Уварова.
На платной основе в России доступны две зарубежные вакцины: «Церварикс» и «Гардасил». Они защищают от двух и четырех онкогенных типов вируса соответственно. Отечественный «Цегардекс» соответствует «Гардасилу» по показателям эффективности и иммуногенности, следует из результатов сравнительного клинического исследования препаратов. Информация о нем опубликована в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).
Добавить вакцинацию от ВПЧ в НКПП планировалось еще в 2024 г. Важным условием для этого был запуск отечественного производства вакцины по полному циклу. В феврале 2023 г. правительство внесло корректировки в существующий план. В соответствии с ними расширить НКПП за счет прививки против ВПЧ планируется в 2026 г.