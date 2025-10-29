В России впервые начали производить вакцину против ВПЧ

Предполагается, что производственных мощностей «Нанолека» хватит и для вывода «Цегардекса» на международный рынок. Уже открытый участок по наработке антигена может выпускать не менее 600 000 доз вакцин ежегодно, говорится в пресс-релизе разработчиков вакцины. К 2027 г. будет открыт второй участок и «Нанолек» сможет производить более 3 млн доз «Цегардекса» в год, утверждают в компании.