Минздрав зарегистрировал первую российскую вакцину от ВПЧ

В марте 2024 г. представители «Нанолек» и Сеченовского университета сообщили «Ведомостям», что Минздрав 22 февраля того же года выдал разрешение на проведение финального этапа III фазы клинического исследования отечественной вакцины от ВПЧ. Исследование должно было стать завершающим этапом перед выходом препарата на рынок. Сообщалось, что препарат будут производить в Кировской области на заводе «Нанолек».