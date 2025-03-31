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Минздрав зарегистрировал первую российскую вакцину от ВПЧ

Ведомости

Первая российская вакцина от вируса папилломы человека (ВПЧ) «Цегардекс» получила регистрационное удостоверение Минздрава России, говорится в реестре ведомства. Первым на это обратил внимание Forbes.

Препарат разработали фармкомпании «Нанолек» и НПК «Комбиотех». Вакцина будет защищать от четырех наиболее распространенных типов ВПЧ – 6, 11, 16, 18. Высокоонкогенные 16 и 18 типы могут вызывать рак шейки матки и другие онкологические заболевания, низкоонкогенные 6 и 11 типы – изменения на коже и слизистых.

В марте 2024 г. представители «Нанолек» и Сеченовского университета сообщили «Ведомостям», что Минздрав 22 февраля того же года выдал разрешение на проведение финального этапа III фазы клинического исследования отечественной вакцины от ВПЧ. Исследование должно было стать завершающим этапом перед выходом препарата на рынок. Сообщалось, что препарат будут производить в Кировской области на заводе «Нанолек».

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ВПЧ является причиной 7,5% всех случаев смерти от онкологии у женщин. Более 95% случаев рака шейки матки вызваны именно им. В России уже зарегистрированы и применяются две иностранные вакцины от ВПЧ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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