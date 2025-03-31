Минздрав зарегистрировал первую российскую вакцину от ВПЧ
Препарат разработали фармкомпании «Нанолек» и НПК «Комбиотех». Вакцина будет защищать от четырех наиболее распространенных типов ВПЧ – 6, 11, 16, 18. Высокоонкогенные 16 и 18 типы могут вызывать рак шейки матки и другие онкологические заболевания, низкоонкогенные 6 и 11 типы – изменения на коже и слизистых.
В марте 2024 г. представители «Нанолек» и Сеченовского университета сообщили «Ведомостям», что Минздрав 22 февраля того же года выдал разрешение на проведение финального этапа III фазы клинического исследования отечественной вакцины от ВПЧ. Исследование должно было стать завершающим этапом перед выходом препарата на рынок. Сообщалось, что препарат будут производить в Кировской области на заводе «Нанолек».
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ВПЧ является причиной 7,5% всех случаев смерти от онкологии у женщин. Более 95% случаев рака шейки матки вызваны именно им. В России уже зарегистрированы и применяются две иностранные вакцины от ВПЧ.