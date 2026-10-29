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Самолет рейса Ереван – Минеральные Воды подал сигнал тревоги

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Пассажирский самолет, следовавший из Еревана в Минеральные Воды, подал сигнал бедствия и начал возвращаться в аэропорт вылета. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Сигнал аварийной ситуации (general emergency) борт передал примерно через 20 минут после вылета из Еревана. Сейчас самолет прибыл обратно. Причины подачи сигнала тревоги пока неизвестны.

19 октября самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Новосибирска в Махачкалу, подал сигнал бедствия над территорией Казахстана.

30 июня авиакомпания S7 занялась расследованием обстоятельств инцидента с Boeing 737, который после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Мирный в Якутии. Самолет выполнял рейс Новосибирск – Мирный. На его борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа.

22 июня самолет «Победы», летевший из Армении в Москву, сел в Махачкале после сигнала бедствия.  После этого специалисты провели оценку технического состояния воздушного судна.

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