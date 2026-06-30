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Главная / Общество /

S7 начала расследование инцидента с выкатившимся со взлетной полосы самолетом

Ведомости

Авиакомпания S7 занялась расследованием обстоятельств инцидента с Boeing 737, который после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Мирный в Якутии. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель авиаперевозчика.

Самолет выполнял рейс Новосибирск – Мирный. На его борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, пострадавших нет.

«После полной остановки воздушного судна командир экипажа действовал в соответствии с установленными процедурами», – заявили в авиакомпании, добавив, что пассажиров высадили с использованием автотрапа.

Якутский аэропорт закрыли после выкатывания самолета за пределы взлетной полосы

Общество

До завершения проверки экипаж самолета временно отстранили от выполнения полетов в соответствии с внутренними процедурами авиакомпании.

Инцидент произошел 30 июня. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, было решено закрыть аэродром. Самолет имеет повреждения. Якутская транспортная прокуратура организовала проверку в отношении оператора аэродрома.

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