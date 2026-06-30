S7 начала расследование инцидента с выкатившимся со взлетной полосы самолетом

Авиакомпания S7 занялась расследованием обстоятельств инцидента с Boeing 737, который после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Мирный в Якутии. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель авиаперевозчика.