S7 начала расследование инцидента с выкатившимся со взлетной полосы самолетом
Авиакомпания S7 занялась расследованием обстоятельств инцидента с Boeing 737, который после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Мирный в Якутии. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель авиаперевозчика.
Самолет выполнял рейс Новосибирск – Мирный. На его борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, пострадавших нет.
«После полной остановки воздушного судна командир экипажа действовал в соответствии с установленными процедурами», – заявили в авиакомпании, добавив, что пассажиров высадили с использованием автотрапа.
До завершения проверки экипаж самолета временно отстранили от выполнения полетов в соответствии с внутренними процедурами авиакомпании.
Инцидент произошел 30 июня. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, было решено закрыть аэродром. Самолет имеет повреждения. Якутская транспортная прокуратура организовала проверку в отношении оператора аэродрома.