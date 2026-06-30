Якутский аэропорт закрыли после выкатывания самолета за пределы взлетной полосы
Самолет авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines), выполнявший рейс по маршруту Новосибирск – Мирный, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту города Мирный в Якутии. Было решено закрыть аэродром, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Обошлось без пострадавших, экипаж и пассажиров эвакуировали. Самолет имеет повреждения.
Якутская транспортная прокуратура организовала проверку в отношении оператора аэродрома в сфере соблюдения законодательства о безопасности полетов.
В феврале на Таймыре самолет Ан-72 авиакомпании «А247» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту Диксон. Судно выполняло нерегулярный чартерный рейс из Игарки, на его борту были 52 пассажира и члены экипажа. Пострадавших нет, была организована проверка.