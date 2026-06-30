Якутский аэропорт закрыли после выкатывания самолета за пределы взлетной полосы

В феврале на Таймыре самолет Ан-72 авиакомпании «А247» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту Диксон. Судно выполняло нерегулярный чартерный рейс из Игарки, на его борту были 52 пассажира и члены экипажа. Пострадавших нет, была организована проверка.