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Главная / Общество /

Якутский аэропорт закрыли после выкатывания самолета за пределы взлетной полосы

Ведомости

Самолет авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines), выполнявший рейс по маршруту Новосибирск – Мирный, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту города Мирный в Якутии. Было решено закрыть аэродром, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Обошлось без пострадавших, экипаж и пассажиров эвакуировали. Самолет имеет повреждения.

Якутская транспортная прокуратура организовала проверку в отношении оператора аэродрома в сфере соблюдения законодательства о безопасности полетов.

В феврале на Таймыре самолет Ан-72 авиакомпании «А247» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту Диксон. Судно выполняло нерегулярный чартерный рейс из Игарки, на его борту были 52 пассажира и члены экипажа. Пострадавших нет, была организована проверка.

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