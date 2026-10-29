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В России планируют выбирать собственный цвет года

Анна Виноградова
Екатерина Дорофеева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В России планируют определять собственный цвет года на основе национальной цветовой палитры. Подходы к его выбору обсудят на рабочем совещании Совета по разработке и продвижению нового российского стиля в общественном пространстве. Об этом сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская на брифинге для журналистов.

«Хватит нам пользоваться чужими цветами. Мы сами с усами, сами с цветами», – заявила Ямпольская.

По ее словам, Россия обладает богатым культурным наследием и большим количеством талантливых дизайнеров и художников, что позволяет самостоятельно определять цветовые тенденции. Совет также занимается формированием национального семейства шрифтов и отечественной цветовой палитры.

Помимо этого, ведется работа над созданием детских площадок нового поколения и арт-объектов на основе кириллицы для размещения в общественных пространствах. Ямпольская сообщила, что совет готовит каталог рекомендованных дизайнерских решений, который планируется опубликовать в открытом доступе.

23 октября президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать определение понятия «общероссийская идентичность в архитектуре». Кабмину также предстоит рассмотреть возможность использования этого понятия при отборе проектов для Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Доклад должен быть представлен до 15 декабря 2026 г.

24 марта совет при Национальном центре «Россия» обсудил разработку нового российского стиля. Заседание под председательством Ямпольской было посвящено внедрению отечественных художественных традиций в общественную среду.

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