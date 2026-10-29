В России планируют выбирать собственный цвет года

В России планируют определять собственный цвет года на основе национальной цветовой палитры. Подходы к его выбору обсудят на рабочем совещании Совета по разработке и продвижению нового российского стиля в общественном пространстве. Об этом сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская на брифинге для журналистов.