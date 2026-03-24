Совет при НЦ «Россия» обсудил разработку нового российского стиля

С 1 марта 2026 г. вступил в силу федеральный закон от 24 июня 2025 г. № 168‑ФЗ, который вводит ограничения на использование иностранной лексики. Согласно поправкам, в закон «О защите прав потребителей» добавляется статья 10.1, которая предусматривает, что информация в публичном поле должна быть на русском языке. К такой информации, в частности, относятся сведения о товарах и услугах, которые могут размещаться на вывесках, указателях, в каталогах и меню. За неисполнение требования предусмотрены штрафы по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ в размере от 500 до 1000 руб. для должностных лиц и от 5000 до 10 000 руб. для юридических лиц за размещение информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей, а также от 100 000 до 500 000 руб. по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ за нарушения в рекламе на ТВ, радио или в интернете.