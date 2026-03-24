Совет при НЦ «Россия» обсудил разработку нового российского стиля
В Российском государственном университете имени А. Н. Косыгина прошло заседание Совета при национальном центре «Россия», посвященное разработке и внедрению нового российского стиля в общественной среде. Заседание провела советник президента РФ Елена Ямпольская, говорится в сообщении национального центра.
В ходе совещания Ямпольская подчеркнула значимость принятого 1 марта 2026 г. закона, ограничивающего чрезмерное использование латиницы в публичном пространстве. По ее словам, этот закон подтверждает правильность направления работы совета и стремление страны к укреплению своего визуального суверенитета.
Руководитель Управления по контролю за государственными визуальными коммуникациями национального центра «Россия» Андрей Мелентьев представил проекты по интеграции кириллицы в городскую среду. Он сообщил о создании каталога решений, который будет регулярно пополняться идеями экспертов и станет источником готовых решений для различных задач.
Кроме того, руководитель национального центра дизайна и костюма РГУ им. А. Н. Косыгина Любовь Козырева презентовала концепцию дизайна обложек единых государственных учебников по русскому языку и литературе для старшеклассников и студентов средних профессиональных учебных заведений. Дизайн основан на элементах архитектурных памятников и традиционных орнаментов, выполнен в современном минималистичном стиле.
С 1 марта 2026 г. вступил в силу федеральный закон от 24 июня 2025 г. № 168‑ФЗ, который вводит ограничения на использование иностранной лексики. Согласно поправкам, в закон «О защите прав потребителей» добавляется статья 10.1, которая предусматривает, что информация в публичном поле должна быть на русском языке. К такой информации, в частности, относятся сведения о товарах и услугах, которые могут размещаться на вывесках, указателях, в каталогах и меню. За неисполнение требования предусмотрены штрафы по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ в размере от 500 до 1000 руб. для должностных лиц и от 5000 до 10 000 руб. для юридических лиц за размещение информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей, а также от 100 000 до 500 000 руб. по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ за нарушения в рекламе на ТВ, радио или в интернете.