Силуанов оценил в сотни миллиардов рублей рост инфляции и ставки ЦБ для бюджета

Каждый дополнительный процентный пункт инфляции увеличивает расходы бюджетной системы России примерно на 400 млрд руб., а процентный пункт ключевой ставки – на 300–350 млрд руб. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на пленарном заседании Госдумы при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2027–2029 гг.