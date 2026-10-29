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Главная / Экономика /

Силуанов оценил в сотни миллиардов рублей рост инфляции и ставки ЦБ для бюджета

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Каждый дополнительный процентный пункт инфляции увеличивает расходы бюджетной системы России примерно на 400 млрд руб., а процентный пункт ключевой ставки – на 300–350 млрд руб. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на пленарном заседании Госдумы при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2027–2029 гг.

«Один процентный пункт инфляции с учетом индексаций – всех, которые предусмотрены нашим законодательством, по всей бюджетной системе – это порядка 400 млрд руб. дополнительных расходных обязательств», – сообщил глава Минфина.

Силуанов пояснил, что рост потребительских цен влияет на расходы бюджета через предусмотренные законодательством индексации. В свою очередь изменение ключевой ставки отражается на процентных расходах государства. Министр подчеркнул, что снижение инфляции позволяет сократить бюджетные обязательства.

29 октября комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2027–2029 гг. Депутаты оценили документ как сбалансированный, но предупредили о рисках недополучения доходов из-за внешнеэкономической неопределенности и жестких денежно-кредитных условий.

23 октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор объяснил решение повышенными инфляционными ожиданиями и сохраняющимся ценовым давлением. При этом ЦБ повысил прогноз инфляции на 2026 г. с 6–7 до 7,1–7,6%.

30 сентября правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на ближайшую трехлетку. Доходы в 2027 г. прогнозируются на уровне 43,3 трлн руб., расходы – 48,8 трлн руб. Дефицит составит 5,5 трлн руб., или 2,2% ВВП.

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