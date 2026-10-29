Силуанов оценил в сотни миллиардов рублей рост инфляции и ставки ЦБ для бюджета
Каждый дополнительный процентный пункт инфляции увеличивает расходы бюджетной системы России примерно на 400 млрд руб., а процентный пункт ключевой ставки – на 300–350 млрд руб. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на пленарном заседании Госдумы при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2027–2029 гг.
«Один процентный пункт инфляции с учетом индексаций – всех, которые предусмотрены нашим законодательством, по всей бюджетной системе – это порядка 400 млрд руб. дополнительных расходных обязательств», – сообщил глава Минфина.
Силуанов пояснил, что рост потребительских цен влияет на расходы бюджета через предусмотренные законодательством индексации. В свою очередь изменение ключевой ставки отражается на процентных расходах государства. Министр подчеркнул, что снижение инфляции позволяет сократить бюджетные обязательства.
29 октября комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2027–2029 гг. Депутаты оценили документ как сбалансированный, но предупредили о рисках недополучения доходов из-за внешнеэкономической неопределенности и жестких денежно-кредитных условий.
30 сентября правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на ближайшую трехлетку. Доходы в 2027 г. прогнозируются на уровне 43,3 трлн руб., расходы – 48,8 трлн руб. Дефицит составит 5,5 трлн руб., или 2,2% ВВП.