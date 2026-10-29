Еврокомиссия не выделила Прибалтике 500 млн евро на борьбу с БПЛА
Еврокомиссия не выделила Литве, Латвии и Эстонии запрошенные 500 млн евро на развитие систем противодействия беспилотникам. Вместо этого странам Прибалтики предложили воспользоваться кредитами европейской оборонной программы SAFE, сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс телеканалу LRT.
«На самом деле сейчас появились новые возможности воспользоваться дополнительными средствами SAFE. В ближайшее время мы объявим новый этап приема заявок, поскольку после первого этапа осталось еще 21 млрд евро», – заявил Кубилюс. По его словам, значительных дополнительных средств в действующих бюджетных программах Евросоюза практически не осталось, поскольку срок действия нынешнего бюджета подходит к концу.
Министр обороны Литвы Робертас Каунас ранее заявлял, что балтийские государства намерены создать систему противодействия беспилотникам, которая могла бы стать образцом для других стран ЕС. Проект предусматривает объединение средств обнаружения, технологий искусственного интеллекта и дронов-перехватчиков.
Программа SAFE предусматривает предоставление странам Евросоюза до 150 млрд евро льготных кредитов на оборонные закупки. Срок их погашения может достигать 45 лет. В отличие от безвозмездного финансирования, средства SAFE предоставляются на возвратной основе.
В конце сентября министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии направили Еврокомиссии письмо с просьбой срочно выделить 500 млн евро на усиление защиты от беспилотников. Страны рассчитывали получить дополнительное финансирование уже в этом году.