Еврокомиссия не выделила Прибалтике 500 млн евро на борьбу с БПЛА

«На самом деле сейчас появились новые возможности воспользоваться дополнительными средствами SAFE. В ближайшее время мы объявим новый этап приема заявок, поскольку после первого этапа осталось еще 21 млрд евро», – заявил Кубилюс. По его словам, значительных дополнительных средств в действующих бюджетных программах Евросоюза практически не осталось, поскольку срок действия нынешнего бюджета подходит к концу.